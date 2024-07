Kto jeszcze wstąpi do nowej europejskiej frakcji Patriotów?

W ostatnich dniach akces zgłosiły też włoska Liga (pod wodzą wicepremiera Mattea Salviniego, hiszpański VOX, belgijski Vlaams Belang, holenderska Partia Wolnościowa (ugrupowanie Geerta Wildersa) i portugalska Chega.

Niewykluczone, że do frakcji dołączą jeszcze eurodeputowani z niektórych małych i mniej znanych ugrupowań, ale nie zmieni to już miejsca Patriotów w hierarchii PE. Już teraz są trzecią co do wielkości grupą w PE, bo wyprzedzili EKR oraz liberałów. A akces kolejnych i tak nie wystarczy, żeby zagrozić pozycji chadeków i socjalistów.

Parlament Europejski. Kordon sanitarny wokół Patriotów

Do stworzenia grupy politycznej PE potrzeba co najmniej 25 posłów z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich, co oznacza, że muszą pochodzić z co najmniej siedmiu różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. I ten warunek został spełniony. Przynależność do grupy daje delegacjom dodatkowe korzyści, takie jak stanowiska administracyjne opłacane z budżetu PE czy wpływy polityczne.

Bo z kolei stanowiska polityczne dzielone są metodą d’Hondta i uwzględniają wielkość grupy. Według tego mechanizmu Patrioci powinni mieć 2 z 14 wiceprzewodniczących PE oraz 2–3 przewodniczących komisji parlamentarnych. Ale czy tak się stanie, wcale nie jest pewne. Patrioci to skrajna europejska prawica, składająca się przede wszystkim z delegacji, które do tej pory wchodziły w skład frakcji Tożsamość i Demokracja. Różnica polega przede wszystkim na obecności Fideszu, który od momentu, gdy został wyrzucony z chadeckiej Europejskiej Partii Ludowej, pozostawał niezrzeszony.

W poprzedniej kadencji Tożsamość i Demokracja nie była co prawda trzecią frakcją, ale powinna była dostać stanowiska w PE, jeśli patrzeć tylko na wielkość grupy. Jednak inni otoczyli ją kordonem sanitarnym, co oznacza, że stanowisk nie dostała, bo do nich potrzebne jest poparcie większości.