Presja rośnie. Niechciany Izrael

Coraz więcej jest głosów, że Izrael powinien zostać wykluczony z zawodów międzynarodowych, tak jak to się stało w przypadku Rosji. Może takie gesty świata nie naprawią, ale czasem po prostu trzeba pokazać, że wśród ludzi cywilizowanych nie ma miejsca na zło. Łatwiej przychodzi to państwom niż organizacjom sportowym.

Publikacja: 03.10.2025 15:00

Na stadionach na całym świecie coraz częściej pojawiają się transparenty wspierające Palestynę

Foto: Ibrahim Ezzat/Anadolu via AFP

Łukasz Majchrzyk

Może i sport powinien być apolityczny, ale takie hasła to mrzonki, dawno już nieaktualne. Skoro polityczne może być dzisiaj wszystko: jedzenie mięsa lub wegetarianizm, to, w co się ubieramy, jakie filmy oglądamy, żarty, z których się śmiejemy, zaimki i końcówki wyrazów, których używamy, to i sport jest w tym uniwersum. Tym bardziej, że ma wielką siłę oddziaływania i można przy jego pomocy mocno uderzyć.

