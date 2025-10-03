Może i sport powinien być apolityczny, ale takie hasła to mrzonki, dawno już nieaktualne. Skoro polityczne może być dzisiaj wszystko: jedzenie mięsa lub wegetarianizm, to, w co się ubieramy, jakie filmy oglądamy, żarty, z których się śmiejemy, zaimki i końcówki wyrazów, których używamy, to i sport jest w tym uniwersum. Tym bardziej, że ma wielką siłę oddziaływania i można przy jego pomocy mocno uderzyć.