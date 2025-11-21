Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Football Manager 26”: Zmagania na boisku

„Football Manager 26” pokazuje, jak trudna jest praca menedżera piłkarskiego.

Publikacja: 21.11.2025 16:30

„Football Manager 26”, prod. Sports Interactive, wyd. Sega, platf.: PC, PS5, XS, Switch

„Football Manager 26”, prod. Sports Interactive, wyd. Sega, platf.: PC, PS5, XS, Switch

Foto: mat.pras.

Michał Zacharzewski

Menedżer to nie jest najszczęśliwsze słowo. W Polsce terminem tym określa się najczęściej agenta, a więc człowieka, który reprezentuje interesy profesjonalnych piłkarzy. W Wielkiej Brytanii, skąd pochodzi „Football Manager 26”, menedżer to ktoś zupełnie inny. To trener drużyny, ale i człowiek odpowiedzialny za transfery i po części za zarządzanie klubem. Na głowie ma o wiele więcej rzeczy.

I to właśnie w takiego człowieka wcielają się gracze w nowej produkcji Sports Interactive. Podobnie jak w poprzednich odsłonach cyklu, przejmują wybrany klub i prowadzą go do mistrzostwa. W odróżnieniu od serii „EA Sports FC”, w trakcie meczu nie mają kontroli nad zawodnikami. Mogą wydawać im polecenia, zmieniać taktykę i ustawienie, ale za sam przebieg spotkania odpowiada już sztuczna inteligencja. Stąd kluczowe jest przygotowanie się do meczu, wypracowanie w czasie treningów tego, co mają zademonstrować piłkarze. Wymaga to śledzenia wielu parametrów i analizowania mnóstwa danych.

RP.PL i The New York Times!

Kup roczną subskrypcję w promocji - duet idealny i korzystaj podwójnie!

Zyskujesz:

- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

- RP.PL — rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją błyskotliwych tekstów magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Konstanty Pilawa
Plus Minus
Posłuchaj „Plus Minus”: Granice wolności słowa w erze algorytmów
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
„Grupa krwi” Anny Wakulik wpisuje się w modne dyskusje o klasowych dziedzictwach i konfliktach
Plus Minus
„Grupa krwi": Duch ludowej historii Polski
„Mroczna strona”, reż. Uta Briesewitz, dystr. So FILMS
Plus Minus
„Mroczna strona”: Internetowy ściek
„Nie czekam na szklankę wody. O świadomej niedzietności”, Katarzyna Tubylewicz, wyd. Czarne
Plus Minus
„Nie czekam na szklankę wody. O świadomej niedzietności”: Kto nie chce mieć dzieci
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
„Marvel Zombies”, Bryan Andrews, Zeb Wells, dystr. Disney+
Plus Minus
„Marvel Zombies”: Nikt nam nie pomoże
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama