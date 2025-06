– Ta machina idzie cały czas do przodu. Natomiast system prawny jest taki, że nie wystarczy po prostu rzucić hasło, tylko za każdymi zarzutami, za każdym aktem oskarżenia, za każdym wnioskiem o uchylenie immunitetu stoi konkretna jednostka prokuratury, konkretni prokuratorzy, którzy muszą to odpowiednio przygotować i co więcej później wybronić. To nie jest tak, że druga strona jest bezbronna i nic nie robi. Wytknie każdy błąd. Dlatego to wszystko musi być dobrze przygotowane – tłumaczył minister.

– Osiągnęliśmy bardzo dużo i każdy kolejny tydzień przynosi nowe wydarzenia. Dla mnie bardzo przełomowy był zeszły tydzień, czyli postawienie zarzutów funkcjonariuszom CBA w kontekście Pegasusa. (...) Wreszcie już jesteśmy na tym etapie osobowym, już nie tylko na etapie gromadzenia materiału dowodowego – dodał Adam Bodnar.