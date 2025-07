Adam Szłapka: Z rządu odeszło wielu dobrych ministrów

To się nie może wydarzyć, bo to by oznaczało wotum nieufności dla rządu - mówił rzecznik rządu Adam Szłapka w rozmowie z TVN24 pytany o to, czy np. prezydencki projekt ustawy wprowadzający kwotę wolną od podatku na poziomie 60 tys. zł, może zostać przyjęty głosami PiS i części koalicji rządzącej.