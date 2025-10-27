Aktualizacja: 27.10.2025 07:18 Publikacja: 27.10.2025 05:09
Foto: Adobe Stock
– Bądź elastyczny w poszukiwaniu pracy i dokładnie czytaj oferty pracy, bo każda firma inaczej nazywa stanowisko – to jedna z rad przekazanych przez pracowników, którzy po utracie zatrudnienia byli objęci programem outplacementowym, a także badaniem firmy doradczej LHH. „Rzeczpospolita” jako pierwsza opisuje wyniki tego badania, w którym w połowie tego roku wzięło udział 113 osób ze stanowisk specjalistycznych, produkcyjnych i menedżerskich, w tym głównie specjaliści i menedżerowie z co najmniej dwuletnim stażem u ostatniego pracodawcy.
Większość, bo prawie ośmiu na dziesięciu z nich, już pracowało, przy czym niemal 60 proc. znalazło zatrudnienie lub rozpoczęło własną działalność w ciągu maksymalnie trzech miesięcy od rozstania z poprzednim pracodawcą (29 proc. potrzebowało na to niespełna miesiąca). Jak zauważają autorki raportu, na ten szybki powrót na rynek pracy zwolnionych pracowników wpływa fakt, że wszyscy ankietowani mieli możliwość skorzystania z profesjonalnego wsparcia w poszukiwaniu pracy (outplacementu). Z drugiej strony, w tym roku zwiększył się lekko odsetek osób, które nadal poszukują zatrudnienia (21 proc.).
Łącznie prawie połowa (45 proc.) badanych pracowników ocenia proces poszukiwania nowej pracy jako trudny lub bardzo trudny, a najczęściej wskazywanym problemem są przedłużające się procesy rekrutacyjne i brak jasnych komunikatów ze strony rekruterów. Opinie uczestników badania LHH potwierdza niedawny raport systemu do zarządzania rekrutacjami eRecruiter. Jak wynika z jego analiz, w I półroczu 2025 r. średni czas od wysłania aplikacji do jej otwarcia przez rekrutera wynosił 9 dni (a do 28 proc. zgłoszeń nikt nawet nie zajrzał).
Wpływało to na długość całego procesu rekrutacyjnego. Średni czas od wysłania aplikacji przez kandydata do złożenia mu oferty pracy wydłużył się w pierwszym półroczu do 22 dni, czyli o trzy dni w porównaniu z drugą połową 2024 r. Jak jednak zwracają uwagę autorzy raportu, tę średnią zaniżają pracownicy fizyczni (19 dni). Specjaliści i menedżerowie muszą się bowiem liczyć z dłuższym oczekiwaniem; na stanowiskach specjalistycznych od wysłania aplikacji do otrzymania oferty mija średnio 26 dni, na stanowiskach menedżerskich – 32 dni, a na dyrektorskich – 40 dni.
Jak skutecznie szukać nowej pracy? Zgodnie z radami uczestników badania LHH, warto rozpocząć poszukiwania jak najwcześniej, a także jak najszybciej zadbać o aktualizację swojego CV i zawodowego profilu na LinkedIn. Z drugiej strony, pojawia się rada, by dać sobie czas na złapanie dystansu i zastanowienie się nad różnymi opcjami zawodowymi.
Zdaniem ekspertek LHH, coraz więcej zwalnianych osób zaczyna szukać nowego zajęcia jeszcze przed formalnym zakończeniem współpracy z firmą, w okresie wypowiedzenia. Widać też korzystny dla zwalnianych pracowników trend; część firm, redukując etaty, zaprasza byłych pracowników do aplikowania na inne role, czy do innych działów organizacji. W ten sposób (który niekiedy wymaga zdobycia nowych kwalifikacji, czy wręcz przebranżowienia), nową pracę zdobyło 3 proc. uczestników badania LHH.
Najwięcej badanych osób znalazło nowe zajęcie poprzez ogłoszenia w serwisach rekrutacyjnych i na LinkedIn (prawie 38 proc.) Na drugim miejscu utrzymał się networking (22 proc.), przydatny szczególnie w przypadku menedżerów. Co dziesiąty z badanych znalazł zaś nową pracę poprzez bezpośredni kontakt z pracodawcą, który mogą np. ułatwić targi i inne imprezy branżowe.
Zarówno wyniki badania, jak też praktyka LHH dowodzą, że większe trudności z adaptacją do rynku pracy mają zwykle osoby z dłuższym stażem pracy (w tym dłuższym stażem u ostatniego pracodawcy). Ci pracownicy mają zwykle wyższe wynagrodzenie, a więc i wyższe oczekiwania finansowe. Poszukiwań nowej pracy czasem nie ułatwia też duże doświadczenie zawodowe (większe niż to potrzebne na rynku), czy mniejsza gotowość do przebranżowienia.
Nie tylko im może się przydać rada, by przygotować się na wiele rozczarowań, bo – jak zaznaczał jeden z badanych – odrzuceń z różnych powodów będzie dużo. Poszukiwanie pracy warto też potraktować, jak zarządzanie ważnym projektem. Uczestnicy badania LHH radzą m.in., by dbać o dopasowanie CV do każdej oferty, na którą aplikujemy (pod kątem kluczowych słów). Ich zdaniem, warto też prowadzić notatki na temat procesów rekrutacyjnych (z datami i nazwiskami osób, z którymi się rozmawiało) i rzetelnie przygotować się do każdej rozmowy rekrutacyjnej.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Bądź elastyczny w poszukiwaniu pracy i dokładnie czytaj oferty pracy, bo każda firma inaczej nazywa stanowisko – to jedna z rad przekazanych przez pracowników, którzy po utracie zatrudnienia byli objęci programem outplacementowym, a także badaniem firmy doradczej LHH. „Rzeczpospolita” jako pierwsza opisuje wyniki tego badania, w którym w połowie tego roku wzięło udział 113 osób ze stanowisk specjalistycznych, produkcyjnych i menedżerskich, w tym głównie specjaliści i menedżerowie z co najmniej dwuletnim stażem u ostatniego pracodawcy.
Aż sześciu na dziesięciu polskich pracowników pomimo choroby zrezygnowało w ciągu ostatnich 12 miesięcy z L4, a...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Walmart, największy prywatny pracodawca w Stanach Zjednoczonych, wstrzymuje oferty pracy dla zagranicznych kandy...
Im wyższe stanowisko, tym bardziej optymistyczna ocena koniunktury na rynku pracy. Najlepszej myśli są przedstaw...
Sztuczna inteligencja stała się standardowym narzędziem w pracy specjalistów od rozwoju oprogramowania. Regularn...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Najnowsze badanie planów przedsiębiorstw dowodzi, że chociaż budżety na przyszły rok zakładają podwyżki pensji,...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas