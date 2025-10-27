Wpływało to na długość całego procesu rekrutacyjnego. Średni czas od wysłania aplikacji przez kandydata do złożenia mu oferty pracy wydłużył się w pierwszym półroczu do 22 dni, czyli o trzy dni w porównaniu z drugą połową 2024 r. Jak jednak zwracają uwagę autorzy raportu, tę średnią zaniżają pracownicy fizyczni (19 dni). Specjaliści i menedżerowie muszą się bowiem liczyć z dłuższym oczekiwaniem; na stanowiskach specjalistycznych od wysłania aplikacji do otrzymania oferty mija średnio 26 dni, na stanowiskach menedżerskich – 32 dni, a na dyrektorskich – 40 dni.

Skuteczne ogłoszenia

Jak skutecznie szukać nowej pracy? Zgodnie z radami uczestników badania LHH, warto rozpocząć poszukiwania jak najwcześniej, a także jak najszybciej zadbać o aktualizację swojego CV i zawodowego profilu na LinkedIn. Z drugiej strony, pojawia się rada, by dać sobie czas na złapanie dystansu i zastanowienie się nad różnymi opcjami zawodowymi.

Zdaniem ekspertek LHH, coraz więcej zwalnianych osób zaczyna szukać nowego zajęcia jeszcze przed formalnym zakończeniem współpracy z firmą, w okresie wypowiedzenia. Widać też korzystny dla zwalnianych pracowników trend; część firm, redukując etaty, zaprasza byłych pracowników do aplikowania na inne role, czy do innych działów organizacji. W ten sposób (który niekiedy wymaga zdobycia nowych kwalifikacji, czy wręcz przebranżowienia), nową pracę zdobyło 3 proc. uczestników badania LHH.

Najwięcej badanych osób znalazło nowe zajęcie poprzez ogłoszenia w serwisach rekrutacyjnych i na LinkedIn (prawie 38 proc.) Na drugim miejscu utrzymał się networking (22 proc.), przydatny szczególnie w przypadku menedżerów. Co dziesiąty z badanych znalazł zaś nową pracę poprzez bezpośredni kontakt z pracodawcą, który mogą np. ułatwić targi i inne imprezy branżowe.

Zarówno wyniki badania, jak też praktyka LHH dowodzą, że większe trudności z adaptacją do rynku pracy mają zwykle osoby z dłuższym stażem pracy (w tym dłuższym stażem u ostatniego pracodawcy). Ci pracownicy mają zwykle wyższe wynagrodzenie, a więc i wyższe oczekiwania finansowe. Poszukiwań nowej pracy czasem nie ułatwia też duże doświadczenie zawodowe (większe niż to potrzebne na rynku), czy mniejsza gotowość do przebranżowienia.

Nie tylko im może się przydać rada, by przygotować się na wiele rozczarowań, bo – jak zaznaczał jeden z badanych – odrzuceń z różnych powodów będzie dużo. Poszukiwanie pracy warto też potraktować, jak zarządzanie ważnym projektem. Uczestnicy badania LHH radzą m.in., by dbać o dopasowanie CV do każdej oferty, na którą aplikujemy (pod kątem kluczowych słów). Ich zdaniem, warto też prowadzić notatki na temat procesów rekrutacyjnych (z datami i nazwiskami osób, z którymi się rozmawiało) i rzetelnie przygotować się do każdej rozmowy rekrutacyjnej.