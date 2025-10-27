– Kwestie zdrowia i pracy są dziś nierozerwalnie powiązane – podkreśla Alina Smolarek, dyrektorka HR w enel-medzie. Zwraca uwagę, że doświadczeni pracownicy coraz częściej martwią się o swoje zdrowie i możliwość dalszego funkcjonowania zawodowego, a także o dopasowanie kompetencyjne do szybko zmieniających się wymagań rynku. Z kolei młodsze pokolenie obawia się zamrożenia wzrostu płac czy wręcz spadku zdolności zarobkowych, także wskutek rozwoju automatyzacji i sztucznej inteligencji.

Zdaniem Krzysztofa Inglota, eksperta rynku pracy i założyciela agencji zatrudnienia Personnel Service, to nic dziwnego, że właśnie pensja stała się dziś jednym z głównych źródeł obaw pracowników. Wrześniowy odczyt „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service pokazał, że 42 proc. pracujących Polaków nie otrzymało w tym roku żadnej podwyżki, a kolejne 46 proc. odnotowało wprawdzie wzrost wynagrodzenia, lecz nieprzekraczający 10 proc. (Mógł być to efekt 8,5 proc. podwyżki płacy minimalnej). – Tymczasem wciąż odczuwamy skutki wysokiej inflacji, a niepewność geopolityczna potęguje lęk nie tylko o realną wartość dochodów, lecz także o stabilność zatrudnienia – zaznacza Krzysztof Inglot.

Praca kosztem urlopu

Gorsza koniunktura na rynku pracy, którą potwierdza widoczny w ujęciu rocznym spadek liczby ofert pracy na portalach rekrutacyjnych i większa skala zwolnień pracowników, może wpływać na to, że część z nich przedkłada obowiązki zawodowe nad prawo do wypoczynku a nawet zdrowie.

Najczęściej do pracy na L4 zmuszały nas pilne sprawy zawodowe (18 proc.), lecz w 7 proc. przypadków wynikało to z oczekiwań szefa lub pracodawcy.

Jak wynika z raportu enel-medu, tylko 48 proc. pracowników wykorzystuje cały przysługujący im w danym roku urlop wypoczynkowy. Co trzeci przyznał, że nie jest w stanie tego zrobić, a 7 proc. badanych nie korzysta z urlopu w ogóle. Zdaniem ekspertki i konsultantki HR, Adriany Rychter, takie zjawisko nie jest wyłącznie kwestią indywidualnych wyborów, lecz odzwierciedleniem kultury organizacyjnej i jakości przywództwa. Również z jej doświadczenia wynika, że w części firm wykorzystanie całego urlopu wciąż bywa stygmatyzowane. – Pracownik, który planuje pełne 26 dni, postrzegany jest jako mniej obciążony obowiązkami albo mniej zaangażowany. To bardzo niebezpieczny wzorzec, uderzający bezpośrednio w zdrowie psychiczne i fizyczne zespołów – podkreśla Adriana Rychter. Zwraca jednocześnie uwagę, że brak realnego odpoczynku skutkuje narastającym stresem, spadkiem produktywności, a w dłuższej perspektywie także wzrostem absencji zdrowotnej i rotacji, co generuje wysokie koszty biznesowe.

Badanie enel-medu dowodzi, że problemem jest nie tylko podejście do urlopu, ale również do zwolnień chorobowych. Co trzeci ankietowany pracownik (34 proc.) przyznał, że zdarzyło mu się pracować podczas zwolnienia.