Teraz większym wyzwaniem jest zwykle selekcja, w tym preselekcja zgłoszeń, która coraz częściej odbywa się już automatycznie.

I boleśnie dla większości kandydatów, bo niemal 70 proc. aplikacji nie przechodzi pierwszego etapu rekrutacji, czyli preselekcji. Jedynie 31 proc. kandydatów aplikujących na daną ofertę spełnia wystarczającą liczbę wymagań, aby przejść do kolejnego etapu, jakim może być np. zadanie próbne, test kwalifikacyjny lub rozmowa kwalifikacyjna.

W I kw. tego roku aż 54 proc. zatrudnionych kandydatów to osoby, które same zgłosiły się do rekrutacji

Jakie są powody odrzucania aplikacji? Często jest nim niedopasowanie do roli zawodowej, w tym brak wymaganego doświadczenia albo brak kwalifikacji. Jak jednak zaznacza Adrian Wolak, widać spadek niedopasowanych zgłoszeń, co wynika m.in. z lepszej jakości ofert. Według niego, firmy nauczyły się precyzyjniej opisywać wymagania i oczekiwania, co skutkuje lepiej dopasowanymi aplikacjami. Co więcej, również sami kandydaci wyciągnęli lekcję z własnych doświadczeń, albo relacji innych osób. Mając dostęp do informacji o firmach (np. w social mediach) lepiej mogą ocenić, a także przedstawić w aplikacji, swoje dopasowanie do firmy i do oferty przed wysłaniem CV.

Dużo zależy tu od branży – jak dowodzi analiza Traffit, w I kwartale br. problem niedopasowania kandydatów wskazywały najczęściej fundacje (31 proc. odrzuconych ofert), spółki programistyczne (25 proc.) i zakłady przemysłowe (23 proc.)

Co prawda w I kw. tego roku aż 54 proc. zatrudnionych kandydatów to osoby, które same się zgłosiły do rekrutacji, ale sporo, bo 46 proc., zatrudniono w wyniku wykorzystania przez firmy własnej bazy kandydatów, albo sourcingu (czyli wyszukiwania odpowiedniej osoby na rynku – przez łowców głów, social media czy polecenia).