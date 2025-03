Ceniona stabilność zatrudnienia

Jednak nawet wśród pracowników, którzy nie mają takich obaw, widać wpływ medialnych doniesień o zwolnieniach. 28 proc. badanych przyznaje, że te informacje zmniejszają ich gotowość do zmiany pracy, przy czym dla 11 proc. jest główny powód wymuszonej lojalności. Co prawda nadal całkiem sporo, bo 18 proc. pracowników planuje w ciągu najbliższych miesięcy zmianę pracodawcy (to taka sama grupa, jak przed rokiem), ale po części może to wynikać z poczucia niestabilności zatrudnienia. Jego stabilność jest najczęściej wskazywanym powodem, który skłania dziś pracujących Polaków do pozostania w obecnej pracy. Tym bardziej, że – jak wynika z danych Personnel Service – tylko co czwarty z uczestniczących w jej badaniu 329 pracodawców przewiduje w tym roku wzrost wynagrodzeń (badanie firm zrealizowano pod koniec stycznia, gdy już weszła w życie jednorazowa w tym roku podwyżka płacy minimalnej).

Firmy nie mają zresztą motywacji, by zwiększać teraz wynagrodzenia, do czego zmuszała je w poprzednich latach silna konkurencja o pracowników wynikająca m.in. z rotacji kadr, która zwiększała liczbę wakatów. Teraz rotacja pracowników i konkurencja o kandydatów do pracy jest dużo mniejsza, co obserwuje też Krzysztof Inglot; o ile wcześniej na ofertę pracy zgłaszało się średnio 5-6 chętnych, to teraz już w ciągu tygodnia zgłasza się 20 kandydatów.

Co osłabia rynek pracy?

Mniejsza konkurencja o pracowników to także efekt ostrożności firm; tylko 16 proc. badanych pracodawców ma w planach na cały 2025 rok zwiększenie zatrudnienia. Jak komentował Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP, ta ostrożność wynika też z problemów ze znalezieniem potrzebnych firmom pracowników, w tym szczególnie fachowców, których podaż zmniejszają zmiany demograficzne. Wśród roczników odchodzących teraz na emeryturę jest dużo fachowców, ale nie ma kto ich zastąpić, bo brakuje ich w młodych pokoleniach.

Jednak istotną barierą ograniczającą chęć rekrutacji nowych pracowników jest niepewność pracodawców. Co trzeci z badanych obawia się pogorszenia sytuacji swojej firmy (głównie ze względu na wzrost kosztów prowadzenia działalności – 35 proc., spadek popytu na swoje produkty i usługi a także wzrost inflacji). Wzrostem kosztów i widocznym w części branż spadkiem popytu można tłumaczyć 17-proc. udział firm, które zamierzają ograniczyć liczbę pracowników.