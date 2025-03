Startuje Program Kariera - szansa na elitarne płatne praktyki

- Uczestniczki i uczestnicy programów stażowych oceniają nas po ukończeniu staży wypełniając anonimowe ankiety. Zwracają nam uwagę na to, co możemy robić jeszcze lepiej, wnoszą do naszych przedsiębiorstw swoje świeże spojrzenie, innowacyjność i znajomość najświeższych trendów- podkreśla twórca Programu Kariera, który został objętym patronatami honorowymi ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ministra Rozwoju i Technologii.

Czytaj więcej Rynek pracy W trudnych czasach firmy szukają idealnych kandydatów do pracy Najlepsi kandydaci również teraz mogą liczyć na wiele ciekawych ofert. Jednak ci, którzy nie są najlepsi, będą pewnie musieli iść na większe kompromisy – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Nicholas Kirk, prezes globalnej firmy rekrutacyjnej PageGroup.

Szansa na cenne doświadczenie i dobre zarobki

Istotnym dla młodych ludzi atutem programu PRB jest także atrakcyjne wynagrodzenie jego uczestników. Wszystkie staże są płatne a w tym roku – w zależności od firmy i stanowiska - stażyści otrzymają od 4700 zł do 8300 zł miesięcznie.

Uczestnicy tegorocznej edycji Programu Kariera, będą mieli okazję sprawdzić się w różnych firmach i branżach a także w różnych specjalizacjach, w tym m.in. w HR, w IT, prawie, finansach i rachunkowości, sprzedaży, logistyce, inżynierii a także w mediach, reklamie i PR.

Jak zaznaczają organizatorzy programu PRB, większość staży odbywa się w czasie wakacji, ale terminy praktyk można dostosować do preferencji uczestników, wśród których przybywa też Polaków studiujących za granicą.

– Program Kariera to tak atrakcyjna propozycja zdobycia doświadczenia zawodowego, że otrzymujemy zgłoszenia od coraz większej liczby studentów z uczelni zagranicznych – zaznacza Marian Owerko. Dlatego też partnerami Programu Kariera jest wiele stowarzyszeń polskich studentów za granicą, w tym APGEF (we Francji), Eastern European Students Association oraz Polish Students Society Maastricht (w Holandii), Cambridge University Polish Society oraz Federacja Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii, a także Columbia Club of Poland oraz The Polish Club of Berkeley (w USA).