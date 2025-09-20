Z tego artykułu się dowiesz: Jakie symptomy wskazują na wypalenie zawodowe?

Jakie są systemowe przyczyny wypalenia zawodowego?

Które grupy wiekowe najczęściej odczuwają wypalenie zawodowe?

Jakie zmiany w podejściu do pracy występują pomiędzy różnymi pokoleniami?

Utrata energii, problemy z koncentracją, poczucie wyczerpania i bezcelowości pracy – to najczęściej wskazywane objawy wypalenia zawodowego przez osoby, które doświadczają albo doświadczyły kiedyś tego syndromu wynikającego z przewlekłego stresu w miejscu pracy. Najnowsze badanie prof. Dominiki Maison z Wydziału Psychologii UW, które przeprowadzono na początku września na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna, dowodzi, że wypalenie zawodowe jest w Polsce powszechnym zjawiskiem.

Zna je z autopsji aż 64 proc. z ponad tysiąca osób pracujących (teraz lub w przeszłości), przy czym 22 proc. z nich obecnie zmaga się z wypaleniem. W dodatku nie jest to krótkotrwały kryzys. Większość osób, które w przeszłości doświadczyły wypalenia zawodowego (42 proc.), borykała się z nim co najmniej miesiąc, a ponad jedna trzecia – ponad pół roku.

Przymusowa lojalność pracowników

– Badania z zakresu psychologii organizacji i pracy wskazują, że problem wypalenia zawodowego jest konsekwencją systemowych dysfunkcji w kulturze pracy, takich jak nadmierne obciążenie, brak wsparcia ze strony przełożonych czy niewystarczające poczucie sensu wykonywanych zadań – podkreśla prof. Dominika Maison. Przypomina też, że według metaanaliz, wypalenie wiąże się nie tylko z obniżoną satysfakcją z pracy, lecz także z problemami zdrowotnymi, absencją i większą rotacją pracowników. To czyni z niego istotne wyzwanie zarówno indywidualne, jak i społeczne – zaznacza psycholog.