Premier Donald Tusk
– Nie mam wątpliwości, że Ukraina przetrwa jako niepodległe państwo – powiedział w wywiadzie Donald Tusk. – Teraz najważniejsze pytanie brzmi, ile ofiar przyjdzie nam zobaczyć. Prezydent (Ukrainy Wołodymyr – red.) Zełenski powiedział mi (chodzi o rozmowę z czwartku – red.), że ma nadzieję, iż wojna nie będzie trwała dziesięć lat, ale że Ukraina jest gotowa walczyć jeszcze dwa–trzy lata – kontynuował premier.
Szef polskiego rządu w rozmowie z „The Sunday Times” ocenił, że wojna Rosji z Ukrainą powoduje straty dla rosyjskiej gospodarki, która w długim okresie nie ma „żadnych szans przetrwać” i staje w obliczu „dramatycznych” problemów, pogłębionych przez najnowsze sankcje Stanów Zjednoczonych na koncerny naftowe Łukoil i Rosnieft.
Zdaniem Tuska, kłopoty wewnętrzne tylko nasilą agresywną postawę Władimira Putina. Premier nie był też pewny, jak stałe okaże się nowe, ostrzejsze podejście Donalda Trumpa do rosyjskiego przywódcy. – Rosjanie mają naprawdę poważne problemy (gospodarcze – red.) – mówił w wywiadzie Tusk. – Czy to znaczy, że możemy powiedzieć, że wygrywamy? W żadnym razie. Oni mają jedną wielką przewagę nad Zachodem, a szczególnie Europą: są gotowi walczyć (...) w czasie wojny to sprawa całkowicie kluczowa – kontynuował, podkreślając przy tym, że kto nie jest gotowy do walki lub poświęcenia czegoś, ten nie ma szans na zwycięstwo.
Donald Tusk odniósł się też do Wielkiej Brytanii, wyrażając pogląd, iż kraj ten nie może żyć już w „słodkiej iluzji”, że w przypadku wojny NATO-Rosja nic mu nie grozi. Powiedział, że jeśli Rosja rozmieściłaby swoje nowe hipersoniczne pociski balistyczne Oriesznik na terenie Białorusi lub obwodu królewieckiego, to byłaby w stanie dosięgnąć głowicą jądrową każdej europejskiej stolicy, w tym Londynu, ponieważ zasięg nowej broni ma wynosić ok. 3200 km.
– Zagrożenie jest globalne i uniwersalne, przede wszystkim ze względu na technologię – mówił premier. Dodał, że Polska i Wielka Brytania są atakowane w cyberprzestrzeni. Przekonywał, że Rosjanie są gotowi zniszczyć w Polsce cyberinfrastrukturę związaną z kolejami i szpitalami. – To mogłoby być naprawdę bolesne. Dlatego nie możecie żyć w słodkiej iluzji, że dla nich jesteście zbyt daleko, że to nie wasza wojna, że to (dotyczy) tylko Ukrainy lub Polski – przekonywał.
W rozmowie z „The Sunday Times” Donald Tusk wyraził także frustrację wywołaną tym, że, jak mówił, część europejskich polityków zastanawia się już, jak pewnego dnia odbudować stosunki z Rosją. – Nie jestem naiwny – wiem, że to oznacza, że ktoś w Europie chce naprawić Nord Stream 2, prowadzić z Rosją dobre interesy naftowe i gazowe, itd. – mówił. – Dla mnie to jak dzwonek alarmowy – powiedział.
Szef polskiego rządu ocenił, że Ukraina powinna zostać członkiem Unii Europejskiej i NATO.
