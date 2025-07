Spotkanie w Sejmie trwało około 60 minut. Karol Nawrocki pojawił się w parlamencie przed godziną 13, a około 13:50 wyszedł i odpowiadał na pytania dziennikarzy.

Reklama Reklama

– Spotkanie dotyczyło trzech zasadniczych rzeczy. Rozmawialiśmy oczywiście o 6 sierpnia, o zaprzysiężeniu, o tym, co nastąpi, gdy zostanę już oficjalnie prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczyło też moich inicjatyw ustawodawczych. Jak państwo wiecie, to będzie aktywna prezydentura, więc inicjatywy ustawodawcze będą trafiać do pana marszałka, do polskiego Sejmu. Dyskusja dotyczyła także rzeczy, która bardzo mnie interesuje, a więc nowej ustawy medialnej. Mam nadzieję, że będę mógł z panem marszałkiem, z całym polskim parlamentem współpracować jako prezydent Polski wokół nowej ustawy medialnej. To były trzy zasadnicze tematy naszego bardzo udanego spotkania z panem marszałkiem – mówił Nawrocki po spotkaniu.

Karol Nawrocki: Polacy oczekują, że prezydent będzie rozmawiać z premierem

Prezydent elekt nie chciał zdradzić szczegółów w sprawie zaplanowanych inicjatyw ustawodawczych, ale zapowiedział, że pierwsze pojawią się już w sierpniu. – Tak jak mówiłem w kampanii wyborczej, staram się realizować i będę realizować mój program z kampanii wyborczej. Będzie to ustawa dotycząca Centralnego Portu Komunikacyjnego. W pierwszym miesiącu zajmę się także propozycjami rolnymi. Wierzę, że uda się też w sposób konkretny przygotować rozwiązania podatkowe, a więc rozpocznę realizację kontraktu podatkowego. Będę z pełną konsekwencją realizował „Plan 21” dla Polski, który uzyskał w wyborach 10,5 miliona głosów – mówił Nawrocki.

– Już w sierpniu wyjdę z inicjatywami ustawodawczymi, ale będzie to pewien kilkumiesięczny cykl konkretnych propozycji – zapowiedział.