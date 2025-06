Trudno być ministrem w czasach demokracji walczącej

Nie wiadomo, jakie wyobrażenia miał Bodnar, wchodząc do rządu, czy rzeczywiście zdawał sobie sprawę z ceny, jaką trzeba zapłacić za bycie ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym w czasach demokracji walczącej. Pewnie tego wszystkiego się nie spodziewał. Może miałby więcej szczęścia, gdyby urząd ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego były rozdzielone – wtedy mógłby skupić się na legislacji, zamiast na politycznej walce na noże.

Co zrobi Donald Tusk? Nie wiadomo. Ale Adam Bodnar może być pierwszą ofiarą rozliczeń – i to nie tych zewnętrznych, ale wewnętrznych. A Roman Giertych, który jest typowany na jego następcę? Wcale to nie jest takie pewne. Łatwo jest wywierać presję z tylnego siedzenia, gdy nie trzyma się kierownicy w pędzącym w nie wiadomo dokąd samochodzie. Mecenas świetnie zdaje sobie z tego sprawę.