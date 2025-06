W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Chiny szukają porozumienia z USA przed rozmowami w Londynie

Pekin zatwierdził wnioski o eksport metali ziem rzadkich, w tym te dla amerykańskich firm, a Boeing przygotowuje się do wznowienia dostaw samolotów do Chin. To efekt rozmowy Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem. Negocjacje handlowe między mocarstwami ruszają dziś w Londynie. Amerykańską stronę reprezentują m.in. Scott Bessent i Jamieson Greer, a Chiny – wicepremier He Lifeng. Ten gest dobrej woli może być początkiem deeskalacji napięć w globalnym handlu.

Polskie firmy coraz śmielej inwestują w AI

Z raportu SW Research i Ayming Polska wynika, że aż 64 proc. firm zwiększyło wydatki na sztuczną inteligencję. Choć barierą pozostaje brak specjalistów i wysokie koszty wdrożeń, AI staje się fundamentem strategii wielu przedsiębiorstw. Jak mówi Piotr Frankowski z Ayming Polska – AI przestaje być dodatkiem, a staje się kluczowym elementem rozwoju. Firmy deklarują wzrost inwestycji również w nadchodzących latach, co może przyspieszyć transformację cyfrową polskiego biznesu.