Jestem też przekonany, że nie mniej ciekawy od samej akcji jest także inny aspekt. Taki, który trochę umyka nam, kiedy przyglądając się kolejnym kamyczkom, przestajemy zauważać, że te kamyki to faktycznie fragmenty jeśli jeszcze nie góry, to przynajmniej pagórka.

Dlaczego od zakończenia II wojny światowej praktycznie żadna interwencja militarna wielkich mocarstw nie zakończyła się ich trwałym sukcesem?

Obserwując przebieg konfliktu na Ukrainie, ale także całą jego geopolityczną otoczkę, po raz kolejny nabieram przekonania, że przewaga militarna, która chełpią się i na którą wydają góry pieniędzy wielkie mocarstwa, nie gwarantuje im zdominowania słabszego przeciwnika, tak jak próbuje to wmawiać światu Donald Trump. Oczywiście o ile tylko ten teoretycznie słabszy przeciwnik jest dostatecznie zdeterminowany, by bronić się bez względu na okoliczności.

Doskonale pokazuje to wojna Rosji z Ukrainą, ale i wcześniejsze konflikty. Zauważmy, że od zakończenia II wojny światowej praktycznie żadna interwencja militarna wielkich mocarstw nie zakończyła się ich trwałym sukcesem. Rosjanie przegrali w Afganistanie (1979–1989), Amerykanie w Wietnamie (1955–1975) i faktycznie każdy kolejny konflikt po tej klęsce: Somalię (1993), Irak (2003–2011), ponownie Afganistan (2001–2021). Francuzi ponieśli klęskę w Algierii (1954–1962) i Indochinach (1946–1954). Brytyjczycy nie utrzymali się w Adenie (1963–1967). Nawet jeśli początkowo się wydawało, że osiągnięto sukces, po krótszym lub dłuższym czasie trzeba było się wycofać. Po tych odwrotach nie pozostawało żadne wrażenie odniesienia trwałego zwycięstwa. Krótkoterminowe zwycięstwa w dłuższej perspektywie okazywały się totalnymi klęskami.

I właśnie to chyba irytuje dwóch podstarzałych „władców światowego porządku” i najwyraźniej duchowych braci – Putina i Trumpa. W ich głowach się nie mieści, że czasem Dawid nie tylko może mieć dość odwagi, by stanąć naprzeciw Goliata, ale także dość pomysłowości i determinacji, żeby go pokonać.