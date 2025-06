Kierowcy w końcu zaczęli atakować inne tiry, aż w końcu policja musiała interweniować.

Wchodzenie do kontenerów zaś było niebezpieczne. Na drodze prawdopodobnie prowadzącej do lotniska Ukrainka (w obwodzie amurskim) jeden z gapiów wszedł do środka kontenera stojącego na poboczu tira i całość wyleciała w powietrze. Możliwe, że i inne samochody spłonęły po wykonaniu zadania.

Na wojnie najprostsze rozwiązania są najskuteczniejsze

W internecie szybko pojawiły się nagrania z ataków, drony bardzo celnie uderzały w zbiorniki paliw bombowców. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że każda ze 117 maszyn miała własnego operatora. Na pewno nie znajdowali się na terenie Rosji, było ich zbyt dużo. Jak więc kierowano dronami i nagrywano ataki?

– Czytam jakieś fantastyczne historie o dronach, które same znajdują samoloty, a w nich baki z paliwem, o tajnych, sputnikowych kanałach łączności. Im prostsze techniczne rozwiązania, tym większe prawdopodobieństwo sukcesu. Każdym dronem kierowano oddzielnie przez sieć komórkową. Wszystko, co było potrzebne, to zasilanie dronów i zrzucenie daszku (kontenera) – wyjaśnia ukraiński ekspert od broni radioelektronicznej Serhij Beskrestnow.

Łączność utrzymywano przez sieć LTE (część 4G). Co oznacza, że wcześniej wokół lotnisk kręcili się ukraińscy zwiadowcy, sprawdzając, czy jest tam zasięg. Sam wylot dronów z kryjówek podobno mógł trwać do półtorej godziny.