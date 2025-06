- Warto ją wspierać, warto ją mobilizować do działania, bo nie ma wątpliwości, że pewne rzeczy trwają za długo, pewne sprawy wciąż pozostają niezałatwione. To się musi jak najszybciej zmienić, bo nie mamy prawa roztrwonić gigantycznego kapitału zaufania, jakim Polki i Polacy obdarzyli nas 15 października 2023 roku i teraz 1 czerwca tego roku - dodał.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski Foto: PAP/Rafał Guz

- Konieczna jest konsolidacja, bo podzieleni po prostu przegramy. Tak, trzeba wyciągnąć wnioski z kampanii, ale wyłącznie w jednym celu - żeby iść do przodu wzmocnionym, żeby w przyszłości wygrywać - oświadczył Rafał Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski do swoich wyborców: Nic się nie skończyło

W nagraniu prezydent Warszawy powiedział także, że kontynuuje swoją misję jako włodarz stolicy. - Zrobię, co w mojej mocy, żeby jak najlepiej wykorzystać te kadencję, żeby budować coraz lepsze miasto, miasto dla wszystkich - obiecał.

- Nic się nie skończyło. Nasze wspólne marzenie wciąż jest do spełnienia, wciąż jest aktualne. Nie zrobi tego nikt w pojedynkę, możemy to zrobić tylko wspólnie, każdy w swojej roli. Nie ma wymówek, nie ma chwili do stracenia, przed nami kolejne wyzwania. Głowa do góry, wszystko wciąż przed nami - zakończył Trzaskowski, zwracając się do swych wyborców.