Jak zauważył Hołownia, mężczyzna, który odpowiadał za wpisy atakujące w mediach społecznościowych przeciwników PO, jest teraz zastępcą szefa marketingu w jednej ze spółek państwa — Polskim Holdingu Nieruchomości. - To są jego kompetencje marketingowe, że on takie rzeczy pisze? To, co on będzie robił w majątku państwowym? - podkreślał Hołownia. - Minister Kropiwnicki powinien się z tego wytłumaczyć osobiście. Już nie mówię o ministrze Jaworskim i my będziemy tego oczekiwać. Wielokrotnie już o tym premierowi mówiłem - dodał.

Mężczyzna wyrzucony przez Trzaskowskiego za hejt został wicedyrektorem w spółce Skarbu Państwa

Sprawa dotycząca działań Marcina Kopanii wypłynęła w czasie kampanii samorządowej. Jak podawał Onet, mężczyzna, który na początku czerwca został wicedyrektorem marketingu w Polskim Holdingu Nieruchomości, prowadzić miał w serwisie X (dawniej Twitter) popularne konto pod pseudonimem „CasperVanDerHaag”, na którym promował polityków PO i krytykował ich rywali, a nawet niektórych koalicjantów.

Kopania pisał między innymi o Jarosławie Kaczyńskim jako o „żałosnym psychopacie”, o Szymonie Hołowni jako o „infantylnym bachorze”, a o Magdalenie Biejat, że „jest pusta jak bęben kapeli Zenka Martyniuka”.

Wcześniej Kopania był prezesem warszawskiej spółki miejskiej, Rafał Trzaskowski zwolnił go jednak, gdy na jaw wyszły doniesienia o jego działaniach. - Chcę to jasno powiedzieć: nie ma miejsca dla hejterów. Zakończę pracę z tym panem. Ja się staram zachować pewien umiar i dla takich osób nie ma miejsca. Jak ktoś pracuje w spółce miejskiej i to na tak odpowiedzialnym stanowisku, to musi wyznaczać pewne standardy - mówił prezydent Warszawy.