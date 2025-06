Po co minister od powodzi sprzed roku? Po co w resortach siedmiu wiceministrów? Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, lider Polski 2050

Szymon Hołownia pyta po co w resortach jest po siedmiu wiceministrów

Hołownia chce także, aby „polski rząd był chudszy”, choć niekoniecznie musi to być - jak pisze - „najmniejszy rząd w jednym z największych krajów Europy” co określa jako „tani populizm”.

„Po co minister od powodzi sprzed roku? Po co w resortach siedmiu wiceministrów?” - pyta, odnosząc się do obecności w rządzie Marcina Kierwińskiego, pełnomocnika ds. usuwania skutków powodzi, która nawiedziła Polskę we wrześniu 2024 roku.

„Nowa umowa koalicyjna przed przyjęciem projektu budżetu przez rząd. Nasze plany muszą mieć pokrycie w liczbach” - to czwarty postulat przedstawiony przez Hołownię.

„Do roboty, albo za dwa lata do tej rozmowy siądą Premier Czarnek z Ministrem Mentzenem” - podsumował Hołownia, co należy odczytywać jako prognozę, że jeśli koalicja rządząca nie zmieni sposobu działania, wówczas po wyborach w 2027 roku zastąpi ją koalicja PiS z Konfederacją.