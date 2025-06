Ale na podsumowanie jego dorobku przyjdzie jeszcze czas, szczególnie, gdy zobaczymy, jakim prezydentem będzie Karol Nawrocki, i wówczas będziemy mogli ocenić jego poprzednika. Nie zdziwiłbym się, gdyby koalicja 15 października po zderzeniu z Nawrockim zaczęła kohabitację z Dudą wspominać z rozrzewnieniem, ale może być jeszcze inaczej.

Czy Andrzej Duda mógłby zostać premierem?

Dość jednak powiedzieć, że Duda jeszcze nie zapisał swojej ostatniej karty. Pytany o swoją przyszłość, co jakiś czas sugeruje, że mógłby zostać premierem – ostatni raz w środowej rozmowie z Radiem Wnet. Jest jeden scenariusz, w którym taką sytuację można sobie wyobrazić.

Gdyby Niemcy i Francja postanowiły przyspieszyć reformę Unii Europejskiej i zaczęły wymuszać reformę traktatów, Jarosław Kaczyński mógłby znaleźć okazję do tego, by PSL szantażem zmusić do wejścia do prawicowego rządu w tym Sejmie. Gdyby widmo oddania prawa weta przez Polskę stało się realne – dotąd to raczej były typowe strachy na lachy PiS-u – Kaczyński miałby powód do zaproponowania swoistego przewrotu: wezwania Konfederacji i konserwatystów z innych partii, między innymi ludowców, do wspólnej walki o polską suwerenność. Wyborcy PSL są bardziej proeuropejscy niż wyborcy PiS, ale są też czuli na tematy polskiej suwerenności. Gdyby doszło więc do jakiejś sytuacji, którą Kaczyński mógłby przedstawić jako realną groźbę ograniczenia suwerenności, PSL mógłby być zmuszony do zerwania z Donaldem Tuskiem.

Ale kto mógłby zostać w takim rządzie premierem? Konfederacja nie zaakceptowałaby żadnego z ważnych polityków PiS – na czele z Mateuszem Morawieckim. I wtedy właśnie pojawiłaby się szansa dla Andrzeja Dudy, by stanąć na czele jakiejś wersji Prawicowego Rządu Ocalenia Suwerenności Polski. Z jednej strony byłaby to dla niego szansa na powrót do polityki. Z drugiej, Duda musiałby sobie wówczas odpowiedzieć na pytanie, czy w ten sposób zapisałby się w historii jako zbawca narodu czy uczestnik kolejnych awanturniczych przedsięwzięć Jarosława Kaczyńskiego.