- Pamięć królewskiej godności naszej ojczyzny przetrwała nieustannie motywując do walki o zjednoczenie ziem polskich i utwierdzenie suwerennej polskiej państwowości. Szanowni zgromadzeni, to, że teraz, w XXI wieku przywołujemy wydarzenia sprzed tysiąca lat, na pozór tak odległe, jest przejawem słusznej dumy z ojczystego dziedzictwa i naszej tożsamości narodowej - mówił Duda. - Powodowani taką samą patriotyczną dumą Amerykanie już od kilku lat przygotowują się do wyjątkowego dla siebie i 250-lecia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Hucznie obchodzili millenium koronacji swego pierwszego króla Węgrzy w 2000 roku. Także Brytyjczycy i inne narody Europy jednoczą się uroczyście, czcząc swoją koronę, symbol świetnej przeszłości, ale też sięgających w przyszłość ambicji - zauważył prezydent.

Duda w Gnieźnie o „hegemonii najpotężniejszych państw Unii Europejskiej”

Jak stwierdził Duda, „wspomniani tu dzisiaj władcy trzymali się zasady, że suwerenności rezygnować nie wolno”. - Nie ma sprzeczności między dziedzictwem dumnej suwerenności a roztropną modernizacją między Polską niepodległą, a zabiegami o wspólne dobro całej Europy. Przeciwnie. To właśnie wspólne europejskie dobro bywało nie jeden raz narażone na najcięższe próby, kiedy pod jego hasłem najsilniejsi starali się budować imperialną strukturę podporządkowania sobie słabszych - powiedział. - Ten tragiczny nurt historii naszego kontynentu powinien być przestrogą dla wszystkich proponujących nowe linie podziałów, na przykład na Europę starą i nową, albo na Europę dwóch prędkości - dodał.

- Zarówno te podziały, jak i wymuszona sztuczna jedność pod egidą, a w istocie hegemonią wiodących, a więc najpotężniejszych państw członkowskich Unii Europejskiej, to nic innego jak błąd. To ignorowanie wielowiekowych, pouczających doświadczeń historycznych - ocenił Andrzej Duda. - Musimy zdawać sobie jasno sprawę – wszyscy my, Polacy, jesteśmy teraz uczestnikami próby. Jesteśmy poddani próbie miłości ojczyzny, próbie oddania własnemu suwerennemu państwu, którego istnienie, siła, pomyślność i bezpieczeństwo są warunkami koniecznymi również naszej osobistej wolności. Od tego, czy uczynimy dzisiaj wszystko, co w naszej mocy, aby niepodległą Rzeczpospolitą umocnić i zapewnić jej dalszy rozwój, zależy powodzenie następnych pokoleń - dodał.

Prezydent podkreślił również, że „musimy tę odpowiedzialność podjąć i musimy jej sprostać”. - I nigdy nie zniżać głowy. Niech Pan Bóg błogosławi naszą ponad tysiącletnią Rzeczpospolitą Polską, Niech Pan Bóg błogosławi Polakom i Ojczyźnie - powiedział Andrzej Duda.