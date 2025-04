Trzaskowski wyzwał Nawrockiego na debatę w nagraniu, które umieścił w serwisie X 9 kwietnia. Kandydat KO zaproponował, by debata odbyła się w Końskich 11 kwietnia o godzinie 20:00.

Debata Rafał Trzaskowski-Karol Nawrocki w Końskich. Czy się odbędzie?

Wcześniej, 27 marca, na debatę do Końskich zaprosił Trzaskowskiego Karol Nawrocki. Po umieszczeniu przez Trzaskowskiego wpisu z 9 kwietnia w serwisie X, Nawrocki odpowiedział, że jest gotów do udziału w debacie. Postawił jednak jeden warunek – dopuszczenie do debaty również innych telewizji poza TVP, TVN i Polsatem. Jego sztab doprecyzował potem, że chodzi o udział w debacie również stacji telewizyjnych TV Republika i wPolsce.

Na razie nie wiadomo, czy do bezpośredniej debaty między Trzaskowskim a Nawrockim w Końskich dojdzie. Trzaskowski ma pojawić się w Końskich w studiu przygotowanym przez TVP, TVN i Polsat. Tymczasem TV Republika zapowiedziała zorganizowanie własnego studia i zaprosiła do niego Nawrockiego i Trzaskowskiego. Istnieje więc możliwość, że zarówno Trzaskowski, jak i Nawrocki pojawią się w Końskich w dwóch różnych studiach.