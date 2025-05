Zmianę taką przewiduje projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, który właśnie opublikowano.

Umowy ubezpieczenia OC na skradzione dane osobowe

W razie uzyskania podejrzeń co do osoby zamierzającej wykupić polisę, zakład ubezpieczeń będzie mógł odmówić zawarcia umowy. Stanie się tak, jeśli ubezpieczyciel stwierdzi, że numer PESEL został zastrzeżony. Możliwość uzyskania takiej informacji ma ułatwić rozpoznanie potencjalnego oszusta i przeciwdziałać rosnącej liczbie kradzieży numerów PESEL, które przestępcy wykorzystują do zawierania na skradzione dane osobowe obowiązkowych umów ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Weryfikacja numeru PESEL ma odbywać się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego UFG.

Może dochodzić do odmowy zawarcia ubezpieczenia OC

– Dzięki temu rozwiązaniu zakłady ubezpieczeń de facto zyskają uprawnienie do sprawdzenia tożsamości klienta i, w razie potrzeby, odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia, czego dotychczas – ze względów prawnych – nie mogły zrobić. Zmiana powinna ograniczyć notowane ostatnio zjawisko przestępczości ubezpieczeniowej polegającej na kradzieży tożsamości osoby ubezpieczającej się. Zasadniczą korzyścią będzie więc ochrona osób, których dane zostały skradzione, przed negatywnymi konsekwencjami takich przestępstw, czyli kierowanymi wobec nich roszczeniami z tytułu zawartych bez ich wiedzy i zgody, a na ich dane osobowe, polis OC – komentuje Aleksander Daszewski, radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego.

Dodajmy, że dla szeregu prawników zajmujących się ubezpieczeniami projektowane rozwiązanie nie do końca jest jasne.