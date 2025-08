Nowe przepisy przewidują też doprecyzowanie kwestii związanej ze zwrotem składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia OC. Będzie ona zwracana w terminie 14 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy, a nie dnia, w którym będzie wypowiedziana.

Obiema tymi ustawami zajmie się teraz Senat. Natomiast do podpisu prezydenta trafią inne ustawy deregulacyjne, co do których Sejm rozpatrzył senackie poprawki.

Sprawniejsze postępowania sądowe

Wymiar sprawiedliwości ma szansę przyspieszyć swoje działanie dzięki unowocześnieniu komunikacji między sądami a pełnomocnikami w sprawach cywilnych. Nowością będzie możliwość elektronicznego zgłoszenia pism przez pełnomocników.

Oprócz tej zasady w kodeksie postępowania cywilnego znajdą się nowe zasady mediacji. Sejm przyjął senacką poprawkę zakładającą, że obligatoryjne kierowanie stron do mediacji w sporach dotyczących robót budowlanych nie dotyczy toczących się już postępowań sądowych, jedynie tych wszczętych po wejściu w życie noweli.

Usprawnione mają też być postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Nowe przepisy prawa bankowego zakładają, że banki będą udzielały informacji objętych tajemnicą bankową, w toku takich postępowań syndykowi oraz nadzorcy sądowemu albo zarządcy. Przyjęta poprawka Senatu zakłada, że nowe reguły nie będą dotyczyły postępowań, które już się toczą.