Trwa nabór do konkursu Dobry Wzór 2025

Zgłoszenia do konkursu Dobry Wzór 2025 przyjmowane są od 15 lipca do 30 września 2025 roku. W trakcie naboru obowiązują trzy okresy zgłoszeń – zniżkowy, tzw. Early Birds od 15 lipca do 15 sierpnia, Regular od 16 sierpnia do 15 września i termin końcowy – Latecomer obowiązujący od 16 do 30 września 2025 roku.

Po tym czasie nadesłane zgłoszenia zostaną ocenione przez jurorów, którzy wytypują grupę finalistów. To spośród nich wybrani zostaną laureaci konkursu, którzy otrzymają znak Dobrego Wzoru oraz tytuł Ikony. Gala finałowa, podczas której ogłoszone zostaną wyniki konkursu, planowana jest na początek listopada, a wystawa pokonkursowa – na styczeń i luty przyszłego roku.

Zapraszamy firmy oraz projektantów do udziału w konkursie. Warto wykorzystać wakacje, aby przygotować zgłoszenie i wysłać je w okresie promocyjnym!

Więcej informacji w regulaminie na stronie internetowej Dobrego Wzoru (dobrywzor.com) oraz w social mediach Instytutu Wzornictwa Przemysłowego (https://www.facebook.com/InstytutWzornictwaPrzemyslowego).

Patronat Rzeczpospolitej