Do konkursu przyjmowane są produkty i usługi dostępne na polskim rynku. Po wstępnej kwalifikacji poddawane są dwuetapowej ocenie. To doskonała okazja do zaprezentowania swoich koncepcji profesjonalnemu, interdyscyplinarnemu Jury, które oceni innowacyjność, estetykę, funkcjonalność i jakość wdrażanych rozwiązań. W gronie ekspertów zasiadają specjaliści Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, uznani projektanci oraz przedstawiciele instytucji gospodarczych.

Idąc drogą nieustannego rozwoju branży projektowej, Instytut udoskonalił formułę konkursu. W tym roku można zgłaszać się w 14 kategoriach, w tym nowych Wellness/Beauty, Fashion oraz UX/UI.

Kolejny raz Instytut Wzornictwa Przemysłowego przyjmuje zgłoszenia również w ramach „Szczęśliwej Trzynastki”. To specjalna kategoria stworzona z myślą o początkujących twórcach i młodych markach, które nie wdrożyły jeszcze swoich projektów do masowej produkcji.

Nagroda główna w konkursie to godło Dobry Wzór. Ideą tego prestiżowego wyróżnienia jest pokazanie polskiego wzornictwa kształtującego rynek i promowanie najlepszego designu, zarówno wśród ekspertów w branży, jak i użytkowników oraz potencjalnych klientów.

Przez lata tytuł przyznawany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego otrzymały między innymi: Pesa, Omnires, Lesovik, Kler, Tołpa, Bolesławiec, Paradyż czy Politechnika Warszawska. To tylko nieliczni nagrodzeni, którzy mogą pochwalić się niesamowitym warsztatem reprezentującym wzornictwo na najwyższym poziomie.

Finałowe projekty będą prezentowane na corocznej wystawie pokonkursowej w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Jak co roku powstanie także katalog Finalistów i Laureatów Konkursu Dobry Wzór 2024, który jest dodatkowym źródłem promocji dla nagrodzonych produktów i usług.

Jak mówi Michał Bonikowski, jeden z jurorów konkursu: "DOBRY WZÓR jest dla mnie rezultatem połączenia dobrego rzemiosła z innowacją produktową. Dobrze też, gdy produkty rozwiązują problemy, a nie je tworzą – wtedy świat staje się lepszy.”

Zapraszamy producentów, projektantów oraz artystów do wzięcia udziału w konkursie wzorniczym z najdłuższą tradycją w Polsce. Jest to okazja do zaprezentowania swoich produktów w jednym z najciekawszych miejsc, będących kolebką współczesnego polskiego designu.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 25 września 2024 roku przez formularz konkursowy dostępny na stronie: https://dobrywzor.com.pl/

Rzeczpospolita jest patronem medialnym konkursu