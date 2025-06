MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z E.ON POLSKA

W dyskusji wzięły udział Agnieszka Adamiec, vertical liderka w ManpowerGroup Poland, Agnieszka Durlej, dyrektorka Biura Strategii i Rozwoju Banku Pekao S.A., oraz Małgorzata Eull, dyrektorka Pionu Klienta Biznesowego w E.ON.

W ostatnich latach Polska, Europa i cały świat stanęły w obliczu nowych wyzwań, wskutek czego w globalnej skali zachodzi proces wyhamowywania działań przeciw zmianom klimatycznym. Jednak ani obecna polityka USA, ani liberalizacja rygorów związanych z europejskim Zielonym Ładem nie oznacza, że świat zejdzie ze ścieżki transformacji energetycznej. Co sprawia, że wciąż stoimy przed pytaniem, jak realizować ten proces, by nie odbywał się on kosztem konkurencyjności i sprawiedliwości – innymi słowy, został zaakceptowany przez przedsiębiorców? Na to pytanie starały się odpowiedzieć uczestniczki dyskusji.

Przede wszystkim, jak podkreślały, osiągnięcie obu celów – udanej transformacji i konkurencyjności – nie jest sprzeczne. – Głównym motorem zmian i inwestycji w przedsiębiorstwach jest zysk. Jeżeli udałoby się doprowadzić do sytuacji, w której inwestycje w energetykę odnawialną i efektywność energetyczną przynosiłyby zysk, to nie będzie dysonansu między osiąganiem celów ekonomicznych i klimatycznych – mówiła Małgorzata Eull.

– Firmy, które z dużą świadomością długofalowych skutków swojej działalności będą wprowadzać pewne zmiany, np. w obszarze OZE, będą bardziej atrakcyjne dla swoich kontrahentów, klientów końcowych i pracowników – uzupełniała Agnieszka Adamiec. – Obserwujemy, że szczególnie dla najmłodszego pokolenia na rynku pracy właśnie ten szeroko rozumiany obszar odpowiedzialności za ESG jest niezwykle istotny. Z perspektywy rynku pracy konkurencyjność to właśnie ta odpowiedzialność, która uplasuje tę firmę wyżej w hierarchii wyboru jej produktów końcowych – dodawała. Jak pokazują badania ManpowerGroup, sektory energetyki i usług komunalnych, blisko związane z transformacją klimatyczną, odnotowują też największe wzrosty zapotrzebowania na pracowników, sięgające nawet 34 proc.

Ale to niejedyny realny wymiar działań, które postrzegane są jako ideowe. – Pojawia się coraz więcej badań, które pokazują wyraźną korelację między przestrzeganiem wartości ESG a wpływem na wartość firmy – mówiła Agnieszka Durlej. – Ważne, by zauważyć, że to działania długoterminowe. ESG pomaga budować wartość w tym wymiarze, choć krótkoterminowo wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Zrozumienie tego jest kluczowe dla zdobycia akceptacji interesariuszy w firmie i wokół niej – uzupełniała.

Niewątpliwie koszty sprostania nowym wymogom i wyzwaniom mogą łagodzić zarówno fundusze na wsparcie transformacji, jak i szereg produktów finansowych, np. kredyty ekologiczne itp. – Komisja Europejska zapowiada, że tych środków będzie jeszcze więcej. W kompasie konkurencyjności pojawiła się też zapowiedź Banku Dekarbonizacji Przemysłu. Poza tym są instrumenty własne banków, u nas jest to Sustainable Finance Framework, realokacja środków pozyskanych z zielonych obligacji na budowanie akcji kredytowej klientów z projektami, które spełniają kryteria spójne z celami klimatycznymi – wymieniała ekspertka Banku Pekao S.A.

Dynamicznie zmienia się też sektor energetyczny, co obejmuje zarówno wytwarzanie energii, jak i jej dystrybucję. – Do 2030 r. będziemy inwestować 43 mld euro w sieci – mówiła Małgorzata Eull. – Zmienia się również miks energetyczny. Rośnie generacja ze źródeł pogodozależnych, ale też według opublikowanego ostatnio raportu Fundacji E.ON w Polsce 37 proc. naszego społeczeństwa rzeczywiście popiera rozwój energetyki jądrowej – wskazywała. Co więcej, większość klientów końcowych firm energetycznych również wspiera realizację celów klimatycznych. W niektórych krajach, jak Hiszpania, poziom poparcia sięga 80 proc.

Poza postawą zrozumienia przyczyn transformacji i tolerancją dla zmian, jakie są tu konieczne, na poziom akceptacji może też wpłynąć sytuacja na rynku zawodowym – pojawienie się nowych miejsc pracy. Oczywiście, jak wspomniała Agnieszka Adamiec, część potrzeb firm można zaspokoić, zmieniając kompetencje obecnych pracowników. W innych przypadkach jednak otwierają się nowe możliwości dla specjalistów w zakresie zielonej energetyki oraz dla osób zajmujących się raportowaniem ESG.

– Spotykam się często z firmami z sektora MŚP i jestem pod wrażeniem tego, jak niektóre potrafią łączyć ambicję bycia zrównoważonym z osiąganiem fantastycznych wyników biznesowych – podkreślała Agnieszka Durlej. Nie jest to wciąż duża grupa, ale jest ona żywym dowodem na to, że nowe realia nie stanowią bariery w rozwoju. – Lata temu, gdy społeczeństwo stało przed transformacją przemysłową, a nowe rozwiązania technologiczne zastępowały najcięższą pracę ludzi, również obawiano się kierunku, w jakim to zmierzało i czy technologie nie pozbawią nas pracy – przypomniała ekspertka ManpowerGroup. – Jak ówczesne nowe technologie, tak i dzisiejsza robotyka czy AI mogą nam długofalowo dać duże oszczędności, a zaoszczędzony dzięki temu czas może nam się zwrócić w postaci inwestycji w coś innego lub po prostu zdrowego work-life balance – podkreśliła.

