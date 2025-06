KE mierzy postęp stosując wskaźniki składające się na Digital Economy and Society Index (DESI). W tegorocznej edycji – DESI 2025 – wypadamy powyżej średniej pod względem budowy sieci wysokich prędkości z zasięgiem 83,8 proc. gospodarstw domowych (wzrost z 81,1 proc. rok wcześniej), podczas gdy średnia dla UE to 82,5 proc. To zasługa rozbudowy sieci światłowodowych, których zasięg FFTP (światłowód do lokalu) oceniono na 77,8 proc. (wobec 77,5 proc. rok wcześniej i średniej w UE rzędu 69,2 proc.).

Zdaniem KE w zasięgu sieci szybkiego internetu w technologii 5G ogółem jest w Polsce 89,3 proc. populacji (rok wcześniej 71,9 proc.). Pod tym względem jesteśmy w tyle za UE (94,3 proc.). To efekt opóźnień w dystrybucji częstotliwości z zakresu 3,4-3,8 GHz – konkluduje Bruksela.

Mamy też słabsze niż UE osiągi jeśli chodzi o wykorzystanie podstawowych narzędzi cyfrowych przez małe i średnie firmy (69 proc. wobec 72,9 proc.). Być może dlatego słabo wypadamy także pod względem wykorzystania przez firmy sztucznej inteligencji (5 proc. vs. 13,5 proc.), choć postęp jest tu zauważalny.

Kryterium, według którego wyprzedzamy średnią jest dostęp do danych z zakresu e-zdrowia (91,8 proc. vs. 82,7 proc.).

Bruksela do Polski: wspierajcie samodzielne sieci 5G, AI i edukujcie

KE rekomenduje, aby Polska zachęcała operatorów do szybszej budowy rdzenia dla samodzielnych sieci 5G (ang. core for stand-alone 5G). Zdaniem KE Polska powinna też tworzyć przyjazny dla AI ekosystem i zachęcać przedsiębiorstwa do przyjmowania technologii chmurowych, koncentrując się na „suwerennych rozwiązaniach europejskich”.

Jeśli chodzi o półprzewodniki i innowacje, zalecono nam inwestycje w rozwój i produkcję kluczowych technologii w obszarach technologii cyfrowych i głębokich technologii.