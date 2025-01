I nie chodzi tylko o pracowników fizycznych; jak wynika z raportu Spotdata, PB i IBS, prawie co trzecia ze średnich i dużych firm w Polsce jako znaczącą barierę we wdrażaniu AI wskazuje niewystarczającą wiedzę kadry kierowniczej co do możliwości wykorzystania nowych technologii…

Potrzebę szybszego nadrabiania zaległości dostrzegł polski rząd, który w tym roku planuje przeznaczyć 4,5 mld złotych na rozwój AI i wsparcie cyfryzacji nad Wisłą. Te środki zapewni Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i utworzony w listopadzie 2024 roku specjalny Fundusz Sztucznej Inteligencji.

W styczniu b.r. ruszył nabór wniosków w konkursie „Ścieżka SMART” (dla projektów AI realizowanych w konsorcjach). W ramach konkursu NCBR ma do dyspozycji 1,3 mld zł. Kolejne pieniądze na rozwój potencjału AI (800 mln zł) będą dostępne po planowanym jeszcze w I kw. 2025 r. ogłoszeniu ósmego już konkursu w programie strategicznym Infostrateg.

Polska inwestycja może się wydawać niewielka na tle miliardów dolarów i euro, które płyną na projekty sztucznej inteligencji na świecie. W tym w USA, gdzie prezydent Donald Trump ogłosił ostatnio projekt Stargate (Gwiezdne Wrota) – wspólne przedsięwzięcie gigantów technologicznych; OpenAi, Oracle i SoftBank, które w najbliższych czterech latach mają zainwestować nawet 500 mld dolarów w infrastrukturę niezbędną do rozwoju AI.

Jak firmy korzystają z AI?

Według danych Eurostatu, europejskie firmy najczęściej wspierają się sztuczną inteligencją w analizach języka pisanego (text mining), czyli w przekopywaniu się przez tony dokumentów, by znaleźć potrzebne dane czy informacje. Z tych rozwiązań korzysta prawie 7 proc. firm w Unii, ponad dwa razy więcej niż w 2023 r.