Propozycja inicjatywy SprawdzaMY zakłada równoczesne przeprowadzenie analizy czasu załatwiania spraw, a także premiowanie tych, które działają najsprawniej. Dzięki odciążeniu od konieczności wydawania niektórych decyzji urzędy będą mogły „skoncentrować się na innych sprawach wymagających zaangażowania pracowników oraz ich aktywnego działania”.

Złożone przypadki trzeba analizować i wydawać decyzje

Eksperci pytani o ocenę tych propozycji mają mieszane uczucia. Z jednej strony zauważają, że katalog spraw rozstrzyganych milczącym załatwieniem można bez wahania rozszerzyć tam, gdzie rola organu jest bardziej techniczna.

– Tak mogłoby być w przypadku przeniesienia decyzji na inny podmiot za zgodą dotychczasowego beneficjenta, gdy dotyczy to m.in. pozwolenia na budowę, decyzji środowiskowej czy warunków zabudowy. Podobnie z przedłużaniem wcześniej wydanych terminowych pozwoleń o ustalonych warunkach, np. pozwoleń wodnoprawnych – wylicza Przemysław Kastyak, radca prawny, partner w kancelarii Penteris.

Procedura milczącego załatwienia sprawy przewidziana była dotychczas m.in. dla inwestycji budowlanych, których zakres potencjalnego negatywnego oddziaływania na otoczenie był niewielki. Jak zauważa Krzysztof Wiecki, adwokat w kancelarii SKS, pomysłodawcy idą znacznie dalej, proponując taki scenariusz również w kontrowersyjnych sprawach, takich jak ustalanie warunków zabudowy, uzgodnienia zabudowy na terenach położonych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko czy też dokonania legalizacji samowoli budowlanej.

– W każdej z opisanych spraw rozstrzygnięcie administracyjne powinno być poprzedzone szczegółową oceną danego przypadku – zaznacza Krzysztof Wiecki. Jego zdaniem milczące załatwienie sprawy rodzi również ryzyko wejścia do obrotu prawnego wadliwych wniosków, które na skutek błędu urzędnika „przeleżały” na jego biurku, w sytuacji w której powinien być zgłoszony względem nich sprzeciw.

– Trudno sobie wyobrazić, by decyzja ustalająca warunki zabudowy lub decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach były załatwiane milcząco. W takich sprawach należałoby raczej rozważyć wprowadzenie mechanizmów skuteczniej dyscyplinujących organy do terminowego załatwienia sprawy – dodaje Przemysław Kastyak. I proponuje w tym celu zmianę przepisów dotyczących skarg na przewlekłość postępowania. – Skarga powinna stanowić efektywne narzędzie, a nie powodować jedynie jeszcze większe opóźnienie, jak to ma miejsce obecnie – postuluje ekspert.