W niedawnym raporcie „Przyszłość technologiczna Polski w wyobrażeniach decydentów” Polski Instytut Ekonomiczny opisał, co może zdeterminować naszą cyfryzację na kolejne lata. Zdaniem decydentów, państwo powinno z jednej strony pełnić rolę inwestora i kreować rozwój technologiczny wspierając innowacje, ale też być gwarantem suwerenności technologicznej kraju i dbać o interes oraz prawa podstawowe obywateli w cyfrowym świecie. Można dyskutować, czy taka wizja nie jest nazbyt optymistyczna, ale na pewno pokazuje stan świadomości decydentów pod koniec dobrej dekady polskiej cyfryzacji.

Jak doszło do tego, że między 2015 a 2025 r. nasze państwo wykonało cyfrowy skok i zwróciło się frontem do obywatela, a coraz więcej spraw w kontakcie z administracją nie wymaga wizyty w urzędzie i papierowych formularzy, bo załatwiamy je online? Początki były trudne. Po infoaferze z 2011 r. informatyzacja państwa nie miała dobrej prasy.

Za każdym sukcesem stoją jednak ludzie, ich kreatywność oraz umiejętność nadania właściwych ram instytucjonalnych, które pozwalają przekuwać idee w rzeczywistość. Te dwie okoliczności spotkały się w jednym miejscu i dały początek temu co z perspektywy czasu możemy nazwać dobrą cyfrową dekadą. Młody i kreatywny zespół, który zaczął porządkować rzeczywistość w ramach Centralnego Ośrodka Informatyki (COI), szukał odpowiedzi na pytania: jak jest, jak być powinno, z jakich wzorców Polska może wziąć przykład?

Prawdziwym przełomem w cyfryzacji było połączenie możliwości Systemu Rejestrów Państwowych z masowymi już wtedy kontami bankowymi online

Obywatel w roli kuriera

Z odpowiedzi na pierwsze pytanie wynikało, że to obywatel służy urzędom, a nie administracja jemu. Obywatel, jak kurier, dostarczał do urzędu potrzebne do załatwienia sprawy odpisy i zaświadczenia oraz wielokrotnie poświadczał swoje dane, de facto świadcząc na rzecz administracji usługi. Jednocześnie świat e-commerce, banków i telekomów już wtedy przyzwyczaił Polaków do załatwiania spraw szybko, wygodnie i bez wychodzenia z domu. Państwo polskie w tym względzie znacząco odbiegało od tego standardu.