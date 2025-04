Porozmawiajmy o Rosji i Bałtyku.

Po tym jak Szwecja i Finlandia dołączyły do NATO pojawiły się głosy, że jest to teraz wewnętrzny akwen Sojuszu. Ja się z tym nie zgodzę. Rosja ma spore zdolności morskie i choć oczywiście ich część przerzuciła na Morze Czarne, to jednak wciąż są tu silni. My musimy cały czas inwestować w nasze zdolności. Gdy Szwecja dołączały do NATO, usłyszeliśmy że mamy dwa główne zadania. Po pierwsze, chodzi o nasze unikalne zdolności do poruszania się i walczenia na dalekiej północy, w rejonie arktycznym, gdzie jest naprawdę zimno. Po drugie, Bałtyk. Nasza marynarka jest najbardziej „bałtykocentryczna” na świecie, my się skupiamy na tym akwenie. Naprawdę dobrze znamy to środowisko. Dlatego bardzo podobają nam się takiej inicjatywy jak np. Baltic Sentry, czyli to, że okręty Sojuszu będą regularnie patrolować Bałtyk, tak jak to robią samoloty w ramach air policing.

Kilka dni temu Władimir Putin stwierdził, że w Arktyce są dwa niebezpieczne państwa – Szwecja i Finlandia.

On nawiązywał do tego, że mapa się zmieniła. My się skupiamy na tym, by NATO miało duże zdolności do obrony i odstraszania na dalekiej północy, dlatego mamy silną współpracę Szwecji, Finlandii i Norwegii. Jeśli my będziemy silni na północy, to pozostałe kraje mogą się skupiać na innych regionach. Rosja powróciła militarnie na północ i ten region jest dla niej istotny.

Obecnie toczą się cyklicznie rozmowy pokojowe w Arabii Saudyjskiej. Co pan o nich sądzi?

Nasza pozycja jest jasna: to Ukraina powinna zdecydować jak i kiedy chce negocjować. Prezydent Zełenski jasno powiedział, że chce pokoju. Ale to powinien być pokój na warunkach ukraińskich, a nie rosyjskich. Zły pokój wzmocni Rosję i osłabi Ukrainę.

Powinniśmy się skupić na tym, na co mamy wpływ, a więc zapewnić Ukrainie jak największe dostawy uzbrojenia po to, by mieli lepszą pozycję negocjacyjną. W 2025 r. dostarczymy Ukrainie sprzęt za 3 mld euro. To najlepsza droga do pokoju – maksymalna presja na Rosję poprzez dostawy uzbrojenia dla Ukrainy i poprzez sankcje. Powinniśmy także wykorzystać zamrożone środki finansowe Rosjan, by wzmocnić Ukrainę i jej przemysł obronny. To jest najlepsza droga do pokoju i bezpieczeństwa.

W przestrzeni publicznej pojawiają się głosy polityków i wojskowych, że po zakończeniu wojny z Ukrainą, Rosja po trzech czy pięciu latach będzie gotowa do kolejnej napaści w Europie.

Najlepszą drogą, by zminimalizować to ryzyko, jest inwestowanie jak najwięcej we własne zdolności do obrony. Rosja rozumie tylko język siły, ciężki metal i odstraszanie. Dlatego naszym obowiązkiem jest uczynienie tego, by Europa była silna i miała zdolności wojskowe oraz by artykuł piąty był w mocy. To najlepsza droga do zapewnienia życia w pokoju.