Teraz wszyscy mówią o tym, że te wydatki na obronność będą rosły. Powinniśmy pogratulować prezydentowi Trumpowi, że dzięki jego polityce sojusz staje się solidniejszy?

Trudno gratulować Trumpowi czegokolwiek. Ale jeśli mamy szukać światełka w tunelu, to widać, że Trump doprowadził do większej jedności wśród Europejczyków. Dzwonki ostrzegawcze od Putina i Trumpa muszą nas obudzić. Rozwiązanie jest proste: Europejczycy po prostu powinni wydawać więcej na obronność.

A co pan myśli o rozłamie, który się pojawił między europejskimi sojusznikami NATO i Ameryką? Bo sekretarz obrony Pete Hegseth stwierdził, że wojska amerykańskie mogą być w przyszłości wycofane z Europy.

Jestem zdziwiony takim unilateralnym podejściem Stanów Zjednoczonych. Zazwyczaj w NATO działaliśmy wspólnie, a wszystkie decyzje były podejmowane jednogłośnie. Obserwuję Trumpa oraz jego ministrów i naprawdę widzę tylko jedno rozwiązanie, by uniknąć jeszcze większego rozłamu: musimy sami więcej wydawać na obronność. My musimy pokazać Amerykanom, że poważnie podchodzimy do naszego bezpieczeństwa i nie prosimy ich cały czas o pomoc.

Zamiast prosić o miejsce przy stole, powinniśmy pokazać, że mamy co na ten stół położyć. Czymś takim może być oferta wysłania europejskich wojsk do Ukrainy z misją stabilizacyjną. Niestety, tego nie zrobiliśmy: mamy rządy w Europie, które już zapowiedziały, że się na to nie zgodzą, a inne mówią, że jeszcze jest za wcześnie, by o tym rozmawiać. Nie można oczekiwać zaproszenia do stołu, jeśli się nie ma nic do zaoferowania.

W Europie największym zagrożeniem jest oczywiście Rosja, z perspektywy Waszyngtonu są to raczej Chiny. Co pan sądzi o tym, w jaki sposób właśnie rozpoczęły się rozmowy pokojowe?

Nie da się wynegocjować pokoju, jeśli nie zaakceptują go Ukraińcy. To jest po prostu niemożliwe. Jeśli będziesz negocjował ponad ich głowami, to nie może się to udać. Zły pokój to prosta droga do przyszłej wojny. Zaczęło się źle. Ale oczywiście jest jeszcze czas, by to zmienić: Ukraińcy powinni wkrótce zostać zaproszenie do tych rozmów. Nie chcemy kolejnej Jałty, gdzie Trump i Putin podzielą sobie Europę. By uniknąć tego scenariusza, powinniśmy się zjednoczyć wokół idei europejskiej misji pokojowej – potrzebujemy solidnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jest w naszej mocy, by źle rozpoczęte negocjacje nie skończyły się złym pokojem.