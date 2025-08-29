Dan Brown to pisarz z grona rekordzistów sprzedaży na świecie, autor „Kod Leonarda da Vinci”, którego bohaterem jest specjalista od symboli, profesor Harvardu Robert Langdon. Thriller sprzedał się w 80 mln egzemplarzy i doczekał się ekranizacji. Łączny nakład książek Browna przekroczył 250 milionów egzemplarzy. Pozostałe bestsellerowe powieści autora to: „Początek”, „Inferno”, „Zaginiony symbol”, „Anioły i demony”, „Zwodniczy punkt” i „Cyfrowa twierdza”.

Reklama Reklama

Dan Brown i „Tajemnica tajemnic"

O swojej najnowszej powieści Dan Brown powiedział: „To zdecydowanie najbardziej ambitna i misternie zaplanowana powieść, jaką dotychczas napisałem. Praca nad nią była niezapomnianą, pełną odkryć podróżą”.

Na razie, do czasu wygaśnięcia embarga, możemy ujawnić na temat fabuły tylko tyle: Robert Langdon, szanowany profesor symboliki, udaje się do Pragi, aby wziąć udział w przełomowym wykładzie swojej partnerki, Katherine Solomon, wybitnej noetyczki.