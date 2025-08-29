Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

„Tajemnica tajemnic", nowy thriller Dana Browna. Czy przebije „Kod Leonarda da Vinci”?

Dan Brown, którego książki sprzedały się w 250 mln egzemplarzach, po ośmiu latach milczenia wydaje nową powieść „Tajemnica tajemnic”, którą uważa za najlepszą w swoim dorobku. Polska i światowa premiera już 9 września.

Publikacja: 29.08.2025 10:51

Dan Brown

Dan Brown

Foto: Mat. Pras./ Sonia Draga

Jacek Cieślak

Dan Brown to pisarz z grona rekordzistów sprzedaży na świecie, autor „Kod Leonarda da Vinci”, którego bohaterem jest specjalista od symboli, profesor Harvardu Robert Langdon. Thriller sprzedał się w 80 mln egzemplarzy i doczekał się ekranizacji. Łączny nakład książek Browna przekroczył 250 milionów egzemplarzy. Pozostałe bestsellerowe powieści autora to: „Początek”, „Inferno”, „Zaginiony symbol”, „Anioły i demony”, „Zwodniczy punkt” i „Cyfrowa twierdza”.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Jakub Żulczyk, pisarz, autor powieści „Kandydat”
Literatura
Kto wygra drugą turę wyborów: „Kandydat” Jakuba Żulczyka

Dan Brown i „Tajemnica tajemnic"

O swojej najnowszej powieści Dan Brown powiedział: „To zdecydowanie najbardziej ambitna i misternie zaplanowana powieść, jaką dotychczas napisałem. Praca nad nią była niezapomnianą, pełną odkryć podróżą”.

Na razie, do czasu wygaśnięcia embarga, możemy ujawnić na temat fabuły tylko tyle: Robert Langdon, szanowany profesor symboliki, udaje się do Pragi, aby wziąć udział w przełomowym wykładzie swojej partnerki, Katherine Solomon, wybitnej noetyczki.

Reklama
Reklama

Naukowczyni zamierza opublikować kontrowersyjną książkę poświęconą zaskakującym odkryciom na temat natury ludzkiej świadomości, które mogą wstrząsnąć fundamentami wielowiekowych przekonań.

Brutalne morderstwo sprawia, że podróż mocno się komplikuje, a Katherine nagle znika wraz z rękopisem. Langdon znajduje się na celowniku potężnej organizacji i jest ścigany przez przerażającego napastnika powiązanego z najstarszą praską mitologią. Gdy akcja przenosi się do Londynu i Nowego Jorku, bohater rozpaczliwie poszukuje Katherine… i odpowiedzi.

W porywającym wyścigu przez dwa światy – futurystycznej nauki i mistycznej tradycji – Langdon odkrywa szokującą prawdę o tajnym projekcie, który na zawsze zmieni nasze postrzeganie ludzkiego umysłu.

„Tajemnica tajemnic”, wyd. Sonia Draga, premiera 9 września

„Tajemnica tajemnic”, wyd. Sonia Draga, premiera 9 września

Foto: Mat. Pras./ Sonia Draga

Jason Kaufman, wieloletni redaktor książek Browna, powiedział: „Dan zawsze zadziwia mnie swoim mistrzowskim budowaniem fabuły i proroczymi pomysłami. »Tajemnica tajemnic« zachwyca pomysłowością, odsłaniając fascynujący świat, ze zwrotami akcji, których nigdy się nie spodziewasz. To klasyczny Dan Brown”.

Dan Brown i tajemnice niewygodne dla władzy i wpływowych ludzi

Nihar Malaviya, szef Penguin Random House Global, powiedział: „Dan Brown stworzył nowy thriller z Robertem Langdonem, który zachwyci i oczaruje czytelników. Znaki rozpoznawcze książek Dana – kody, sztuka, historia, religia i najnowocześniejsza nauka – obudowane są porywającą fabułą. Langdon, tym razem zakochany, musi uciekać przez zaułki jednego z najpiękniejszych i najbardziej tajemniczych miast na świecie. »Tajemnica tajemnic« to najlepsza do tej pory powieść Dana i będzie to największe wydarzenie wydawnicze 2025 roku”.

Reklama
Reklama

To zdecydowanie najbardziej ambitna i misternie zaplanowana powieść, jaką dotychczas napisałem. Praca nad nią była niezapomnianą, pełną odkryć podróżą

Dan Brown

– Na nową książkę Dana Browna czekaliśmy wszyscy już długo, dlatego byłam pełna ekscytacji, ale i obaw, czy treść sprosta oczekiwaniom współczesnego czytelnika – mówi polska wydawczyni książek Dana Browna, Sonia Draga. – W trakcie lektury moje wątpliwości szybko się rozwiały. Nowy thriller Dana jest fascynujący! Autor jak zwykle mistrzowsko buduje napięcie, a fragmenty dotyczące nowych technologii i tajemnic historycznych pokazują, że świat jest wciąż nie do końca odkryty. Dan Brown bez skrupułów ujawnia sekrety, nawet (a może zwłaszcza) te niewygodne dla władz czy wpływowych ludzi (…) Sam autor twierdzi, że to jego najważniejsze dzieło, w którego przygotowanie włożył mnóstwo pracy, czasu i energii. Efekty są znakomite, a dla polskich czytelników dodatkowym walorem »Tajemnicy tajemnic« będzie to, że akcja książki toczy się niedaleko granic naszego kraju, w mieście, które wielu darzy ogromnym sentymentem. Zacznijmy odliczać dni do premiery. Z pewnością to będzie światowe wydarzenie literackie roku 2025!

Czytaj więcej

Marek Stelar, pisarz, laureat Nagrody Wielkiego Kalibru za „Krzywdę” i Nagrody Czytelników Wielkiego
Rzecz o książkach
Marek Stelar i „Ołowiane żołnierzyki": historia zatacza koło kolejny raz

Tym miastem jest Praga, gdzie Dan Brown będzie promował swoją najnowszą książkę.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Czechy Praga thriller

Dan Brown to pisarz z grona rekordzistów sprzedaży na świecie, autor „Kod Leonarda da Vinci”, którego bohaterem jest specjalista od symboli, profesor Harvardu Robert Langdon. Thriller sprzedał się w 80 mln egzemplarzy i doczekał się ekranizacji. Łączny nakład książek Browna przekroczył 250 milionów egzemplarzy. Pozostałe bestsellerowe powieści autora to: „Początek”, „Inferno”, „Zaginiony symbol”, „Anioły i demony”, „Zwodniczy punkt” i „Cyfrowa twierdza”.

Dan Brown i „Tajemnica tajemnic"

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Paweł Potoroczyn, menedżer kultury, dziennikarz, publicysta, przedsiębiorca i dyplomata
Literatura
Jedyna taka trylogia o Polsce XX w.
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Materiał Promocyjny
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Kalka z języka niemieckiego w komiksie o Kaczorze Donaldzie zirytowała polskich fanów
Literatura
Kalka z języka niemieckiego w komiksie o Kaczorze Donaldzie zirytowała polskich fanów
Piotr Kępiński, poeta i krytyk literacki
Literatura
Neapol widziany od kulis: nie tylko Ferrante, Saviano i Maradona
Urszula Kozioł
Literatura
Wybitna poetka Urszula Kozioł nie żyje. Napisała: „przemija życie jak noc: w okamgnieniu.”
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Jakub Nowak, pisarz, teoretyk mediów i nauczyciel akademicki
Literatura
Dług za buty do koszykówki. O latach 90. i transformacji bez nostalgii
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie