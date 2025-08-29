Aktualizacja: 29.08.2025 13:44 Publikacja: 29.08.2025 10:51
Dan Brown
Foto: Mat. Pras./ Sonia Draga
Dan Brown to pisarz z grona rekordzistów sprzedaży na świecie, autor „Kod Leonarda da Vinci”, którego bohaterem jest specjalista od symboli, profesor Harvardu Robert Langdon. Thriller sprzedał się w 80 mln egzemplarzy i doczekał się ekranizacji. Łączny nakład książek Browna przekroczył 250 milionów egzemplarzy. Pozostałe bestsellerowe powieści autora to: „Początek”, „Inferno”, „Zaginiony symbol”, „Anioły i demony”, „Zwodniczy punkt” i „Cyfrowa twierdza”.
Czytaj więcej
W nowym odcinku podcastu „Rzeczy o książkach” jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy i scen...
O swojej najnowszej powieści Dan Brown powiedział: „To zdecydowanie najbardziej ambitna i misternie zaplanowana powieść, jaką dotychczas napisałem. Praca nad nią była niezapomnianą, pełną odkryć podróżą”.
Na razie, do czasu wygaśnięcia embarga, możemy ujawnić na temat fabuły tylko tyle: Robert Langdon, szanowany profesor symboliki, udaje się do Pragi, aby wziąć udział w przełomowym wykładzie swojej partnerki, Katherine Solomon, wybitnej noetyczki.
Naukowczyni zamierza opublikować kontrowersyjną książkę poświęconą zaskakującym odkryciom na temat natury ludzkiej świadomości, które mogą wstrząsnąć fundamentami wielowiekowych przekonań.
Brutalne morderstwo sprawia, że podróż mocno się komplikuje, a Katherine nagle znika wraz z rękopisem. Langdon znajduje się na celowniku potężnej organizacji i jest ścigany przez przerażającego napastnika powiązanego z najstarszą praską mitologią. Gdy akcja przenosi się do Londynu i Nowego Jorku, bohater rozpaczliwie poszukuje Katherine… i odpowiedzi.
W porywającym wyścigu przez dwa światy – futurystycznej nauki i mistycznej tradycji – Langdon odkrywa szokującą prawdę o tajnym projekcie, który na zawsze zmieni nasze postrzeganie ludzkiego umysłu.
„Tajemnica tajemnic”, wyd. Sonia Draga, premiera 9 września
Foto: Mat. Pras./ Sonia Draga
Jason Kaufman, wieloletni redaktor książek Browna, powiedział: „Dan zawsze zadziwia mnie swoim mistrzowskim budowaniem fabuły i proroczymi pomysłami. »Tajemnica tajemnic« zachwyca pomysłowością, odsłaniając fascynujący świat, ze zwrotami akcji, których nigdy się nie spodziewasz. To klasyczny Dan Brown”.
Nihar Malaviya, szef Penguin Random House Global, powiedział: „Dan Brown stworzył nowy thriller z Robertem Langdonem, który zachwyci i oczaruje czytelników. Znaki rozpoznawcze książek Dana – kody, sztuka, historia, religia i najnowocześniejsza nauka – obudowane są porywającą fabułą. Langdon, tym razem zakochany, musi uciekać przez zaułki jednego z najpiękniejszych i najbardziej tajemniczych miast na świecie. »Tajemnica tajemnic« to najlepsza do tej pory powieść Dana i będzie to największe wydarzenie wydawnicze 2025 roku”.
Dan Brown
– Na nową książkę Dana Browna czekaliśmy wszyscy już długo, dlatego byłam pełna ekscytacji, ale i obaw, czy treść sprosta oczekiwaniom współczesnego czytelnika – mówi polska wydawczyni książek Dana Browna, Sonia Draga. – W trakcie lektury moje wątpliwości szybko się rozwiały. Nowy thriller Dana jest fascynujący! Autor jak zwykle mistrzowsko buduje napięcie, a fragmenty dotyczące nowych technologii i tajemnic historycznych pokazują, że świat jest wciąż nie do końca odkryty. Dan Brown bez skrupułów ujawnia sekrety, nawet (a może zwłaszcza) te niewygodne dla władz czy wpływowych ludzi (…) Sam autor twierdzi, że to jego najważniejsze dzieło, w którego przygotowanie włożył mnóstwo pracy, czasu i energii. Efekty są znakomite, a dla polskich czytelników dodatkowym walorem »Tajemnicy tajemnic« będzie to, że akcja książki toczy się niedaleko granic naszego kraju, w mieście, które wielu darzy ogromnym sentymentem. Zacznijmy odliczać dni do premiery. Z pewnością to będzie światowe wydarzenie literackie roku 2025!
Czytaj więcej
Laureat Nagrody Wielkiego Kalibru za „Krzywdę” i Nagrody Czytelników Wielkiego Kalibru za „Milcze...
Tym miastem jest Praga, gdzie Dan Brown będzie promował swoją najnowszą książkę.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Dan Brown to pisarz z grona rekordzistów sprzedaży na świecie, autor „Kod Leonarda da Vinci”, którego bohaterem jest specjalista od symboli, profesor Harvardu Robert Langdon. Thriller sprzedał się w 80 mln egzemplarzy i doczekał się ekranizacji. Łączny nakład książek Browna przekroczył 250 milionów egzemplarzy. Pozostałe bestsellerowe powieści autora to: „Początek”, „Inferno”, „Zaginiony symbol”, „Anioły i demony”, „Zwodniczy punkt” i „Cyfrowa twierdza”.
Pisana przez 30 lat trylogia Pawła Potoroczyna doczekała się finału w „Każdy, kiedyś”. Postaci historyczne, insp...
Mamy technologie i infrastrukturę, dzięki którym możemy stworzyć łączność bardzo mocno dostosowaną do potrzeb danego przedsiębiorcy. My nazywamy to sieciami kampusowymi – mówi Mariusz Garczyński, ekspert ICT Orange Polska.
Wydawnictwo Egmont wycofuje z rynku komiks „Gigant Poleca Premium" 1/25: Superkwęk” po rażącym błędzie językowym...
W podcaście „Rzecz o książkach” rozmawiamy o książce „Neapol słodki jak sól”. To bestseler Piotra Kępińskiego pr...
Wybitna poetka Urszula Kozioł zmarła w wieku 94 lat. Rok temu otrzymała Nagrodę Nike za tom poetycki „Raptularz”...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Przemoc, brak pieniędzy na markowe ciuchy, znikające matki i kłamiący ojcowie – Jakub Nowak w powieści „Nie w sz...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas