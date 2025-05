- Ale też prowadziliśmy z moim adwokatem rozmowy i była taka propozycja, że prokuratora sprawę umaża, a my nie wyskakujemy z tym publicznie. Dlatego potem trochę mnie raniły stwierdzenia, że zrobiłem wszystko pod publiczkę, żeby sprzedać więcej książek. To nie była prawda.

„Kandydat" Jakuba Żulczyka, czy będzie serial?

Jakub Żulczyk mówi też: - To jest tylko teoria i przypuszczenie, ale jakieś dowody na to przypuszczenie mamy, że w pewnym momencie sprawa została uruchomiona i bardzo przyspieszona odgórnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego i ja w tej sprawie byłem po prostu użyty do politycznych porachunków (…) Jeszcze później moje nazwisko było używane (…), co coraz bardziej czułem, gdy mnóstwo ludzi, chcąc skrytykować prezydenta, zamiast zrobić to samemu i mieć tę odwagę (…) używało mojego nazwiska jako protezy.

Jakub Żulczyk stwierdza, że może to zabrzmi zaskakująco, ale w ogóle nie miał takiej intencji, by wywlekać na wierzch plotki o politykach ze świecznika.

- Bardzo bym się zdziwił, gdyby politycy, którzy zainspirowali postaci z książki, rzeczywiście mieli pewne sprawy na sumieniu w aż tak grubym formacie jak to jest napisane w książce, bo jest to książka satyryczna (…) pokazująca rzeczy w zdeformowaniu, aby przez nie powiedzieć jakąś ogólniejszą prawdę o polityce. (…) Kurczę, oni grają na nas jak na starym akordeonie, więc ja - jako artysta, mogę na swój skromny sposób postawić temu jakąś tamę i zrobić formę literackiej samoobrony. O tym myślałem, pisząc tę książkę. Jako pisarz mam prawo wziąć wizerunki tych ludzi i na bazie tych wizerunków oraz opowieści krążących o nich, stworzyć fikcję. (…) Za bardzo nie poświęcałem uwagi roztrząsaniu temu, na ile to, co ja piszę, jest zbieżne z jakąś sprawą. Przygotowywałem się do pisania tej książki inaczej. (…) Rozmawiałem z pewnymi politykami (…) o tym, że każdy dwór ma swój strój (…) a nie komu najbardziej, że tak powiem, „skarpety śmierdzą”.