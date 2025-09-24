– Jest tak, że cały ten obszar handlu, który dzieje się na morzu, jest kontrolowany przez USA, to jest ich domena. Natomiast jeśli chodzi o drogę lądową i eksport lądowy z Chin to Polska jest tym krajem, który może podjąć bardzo daleko idące i ważne decyzje. To od nas zależy, czy chiński eksport drogą lądową będzie szedł w świat i do Europy, czy nie będzie szedł – stwierdził Hołownia.

Szymon Hołownia: Nikt w Polsce nie chce konfliktu z Chinami

– My tego nie używamy jako groźby wobec Chin, absolutnie nie. Natomiast chcemy jasno pokazać, również Chinom, jakie są konsekwencje niezabierania głosu czy zabierania głosu w taki sposób, który nie dociera do uszu Aleksandra Łukaszenki czy Władimira Putina – wyjaśnił.

– Nikt nie chce w Polsce żadnego konfliktu z Chinami, absolutnie nie. To jest nasz partner, czasami łatwiejszy, czasami trudniejszy, musimy mieć wspólne relacje – dodał.

– Ale Aleksander Łukaszenko i Władimir Putin muszą mieć świadomość konsekwencji swoich czynów i konsekwencje tych czynów muszą dotrzeć też do chińskich uszu – podkreślił.

– Zamknęliśmy granicę dlatego, by pokazać Białorusinom, że nie zgadzamy się na agresywną formułę ćwiczeń Zapad – zaznaczył Hołownia. – Natomiast dzisiaj już wszyscy, również Chiny wiedzą, że nie można pominąć tego regionu, w tym również Polski, w rozmowie o światowej architekturze bezpieczeństwa. My tutaj jesteśmy i te tory tutaj się kończą – podsumował.

Hołownia był też pytany o wpis Donalda Trumpa w serwisie Truth Social, w którym Trump sugerował, że Ukraina może odbić terytoria okupowane dziś przez Rosję.