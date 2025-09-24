Aktualizacja: 24.09.2025 19:28 Publikacja: 24.09.2025 18:52
Prezydent RP Karol Nawrocki i wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski (podczas debaty generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
Foto: PAP/Leszek Szymański
Co prawda zdjęcie zrobiono na obcej ziemi, podczas sesji ONZ i możliwe, że przyczynił się do tego zbawienny wpływ „Trump effect”, ale między politykami nie ma krztyny chłodu, za to jest symfonia uśmiechów. Pozory czy jakiś początek dialogu między zwaśnionymi stronami? Bo waśń jest oczywista; jak dotąd panowie się nie spotkali, a jedno z najważniejszych pęknięć między koalicją a tzw. dużym pałacem dotyczy tematyki obsad ambasad. Systemowo jesteśmy zakładnikami prezydenckich aspiracji, by pulę ambasadorów podzielić na „prezydenckich” i „premierowskich”. Ale w gruncie rzeczy chodzi o dwa nazwiska wskazane na ambasadorów: Bogdana Klicha w Waszyngtonie i Ryszarda Schnepfa w Rzymie.
Dlaczego? Nie chodzi rzecz jasna o kwalifikacje. Schnepf to wybitnie doświadczony dyplomata. Klich też ma spore doświadczenie w polityce międzynarodowej. Po prostu nie pasowali do redagowanej przez PiS polityki historycznej; ambasador Schnepf „dziedziczy” grzechy rodziciela, a Bogdan Klich jest rzekomo odpowiedzialny za „kwestie smoleńskie”. Tyle że – wypada to podkreślić – to idiosynkrazje, które mają źródło w mitologii partii Kaczyńskiego.
Czytaj więcej
Staję tu po raz pierwszy jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i czuję z tego powodu wielką dum...
Czy Karol Nawrocki musi je żyrować? Rozsądek podpowiada, że niekoniecznie. Za to istotnym interesem ośrodka prezydenckiego wydaje się wpływ na obsadę części ambasad; to sprawa ważniejsza. I tu, jeśli prezydent chce osiągnąć swoje, musi dojść do kompromisu. Ze źródeł, do których dotarli nasi dziennikarze, wynika, że Donald Tusk proponuje „rozwiązanie pakietowe”, ale pod warunkiem, że nie będą atakowane konkretne nazwiska. To wyciągnięcie przez rząd ręki do prezydenta.
Tyle że tę wyciągniętą dłoń odbijają urzędujący w dużym pałacu rezydenci PiS. Zarówno minister Marcin Przydacz, jak i wiceszef Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz wciąż biją w Radosława Sikorskiego. Pierwszy definitywnie przekreśla nominację Klicha, drugi imputuje Sikorskiemu „pouczanie” prezydenta i wypowiada się na jego temat: „nie ta liga”. Pozostawię bez komentarza kwestię, którą z lig reprezentuje Adam Andruszkiewicz, natomiast ponownie wskażę na istotne pęknięcie między interesem Karola Nawrockiego i agresywną retoryką jego ministrów: jeśli prezydent chce osiągnąć swój strategiczny cel, musi dojść do politycznego kompromisu.
Czytaj więcej
Wicepremier Radosław Sikorski na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ nie po raz pierwszy wyprowadził ce...
Warto, by to zrozumieli jego ministrowie. Chyba że świetnie rozumieją, ale świadomie grają na konfrontację, która służy nie prezydentowi Nawrockiemu, a partii prezesa. Konkluzja? Karol Nawrocki nie może być zakładnikiem retoryki swoich urzędników. Ani zakładnikiem Bogdana Klicha. Jeśli prawdziwa jest oferta „rozwiązania pakietowego”, to warto z zachowaniem pełnej dyskrecji pójść w tę stronę. Mam nadzieję, że przywołane powyżej zdjęcie (stopklatka?) z siedziby ONZ uwieczniło moment rzetelnej rozmowy właśnie na ten temat.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Co prawda zdjęcie zrobiono na obcej ziemi, podczas sesji ONZ i możliwe, że przyczynił się do tego zbawienny wpływ „Trump effect”, ale między politykami nie ma krztyny chłodu, za to jest symfonia uśmiechów. Pozory czy jakiś początek dialogu między zwaśnionymi stronami? Bo waśń jest oczywista; jak dotąd panowie się nie spotkali, a jedno z najważniejszych pęknięć między koalicją a tzw. dużym pałacem dotyczy tematyki obsad ambasad. Systemowo jesteśmy zakładnikami prezydenckich aspiracji, by pulę ambasadorów podzielić na „prezydenckich” i „premierowskich”. Ale w gruncie rzeczy chodzi o dwa nazwiska wskazane na ambasadorów: Bogdana Klicha w Waszyngtonie i Ryszarda Schnepfa w Rzymie.
W środku morderczej, rosyjskiej kampanii powietrznej przeciw ukraińskim miastom i infrastrukturze przemysłowej,...
Deklaracje polityków, iż wojsko ma zielone światło, aby strzelać do rosyjskich maszyn, obarczone są ryzykiem odp...
Historia jest zbyt ważna, by ją zostawić w rękach polityków. Od polityków oczekuję rozwiązywania nie tyle proble...
Wicepremier Radosław Sikorski na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ nie po raz pierwszy wyprowadził celny retoryczny...
Rafał Trzaskowski po przegranych wyborach chciał wrócić z przytupem do życia politycznego. Jest obecny w mediach...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas