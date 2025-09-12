W związku z tym wiele pokoleń żyło w cieniu tej historii i tajemnicy skarbu.

– Każdy z nas wędrował po starych zamkach, ruinach, szukając jakichś śladów, pamiętając, że „Tam skarb twój, gdzie serce twoje”. Mnie wraz z kolegą zdarzyło się dokonać odkrycia w pozostałościach po komandorii Templariuszy na Dolnym Śląsku w Małej Oleśnicy, gdzie zeszliśmy głęboko w lochy i znaleźliśmy cegłę z końca wieku XIII.

Jak przypomina Bogusław Chrabota, Templariusze gospodarowali w swoich komandoriach jak mróweczki i gromadzili majątek do czasu, gdy w 1307 roku został przejęty najpierw przez króla Filipa Pięknego, króla Francji, a potem w wyniku decyzji papieża przekazany Joannitom parę lat później w 1312 roku.

Mistrz zakonu Jakub de Molay oraz Templariusz Henryk

– Książkę zacząłem pisać w 2012 roku, przed przyjściem do „Rzeczpospolitej”, potem uznałem, że ciężar historycznej powieści doskonale udokumentowanej, opartej na źródłach przekracza moje możliwości czasowe, bo „albo gazeta, albo powieść” – mówi autor. – Wróciłem do książki dokładnie w 2023 roku. Podjąłem przerwane wątki. Napisałem pierwszą wersję, w zeszłym roku drugą. Myślę, że to nie jest ostatnie słowo na temat Templariuszy, które wypowiedziałem.

Punkt wyjścia jest następujący: Paryż, 13 października 1307 roku. Ten dzień zapisze się w historii jako początek końca najpotężniejszego zakonu chrześcijańskiego świata. Templariusze – rycerze, mnisi, bankierzy i obrońcy Ziemi Świętej – zostają zdradzeni przez tych, którym ślubowali lojalność.