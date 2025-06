Protesty wyborcze przez orzeczeniem o ważności wyborów prezydenckich

Jak mówiła dziś rano pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska, na ten moment mowa o około 50 tys. protestów, których liczba może jeszcze wzrosnąć - poczta wciąż bowiem dostarcza kolejne. To druga największa w historii III RP (po wyborach z 1995 roku, kiedy do SN trafiło 600 tys. protestów) liczba protestów wyborczych złożonych po wyborach prezydenckich.

Spośród protestów wyborczych, które docierają obecnie do SN, spora część to powielane protesty dotyczące tej samej sprawy – ok. 90 proc. protestów to, jak określiła je Manowska, „giertychówki”, czyli protesty przesłane na formularzu udostępnionym przez Romana Giertycha. Zdarzały się także protesty podpisane np. numerem PESEL Giertycha lub nazwiskiem Manowskiej przez inne osoby, a także koperta zawierająca rosyjskie naboje, co zostało zgłoszone na policję.

Jak wskazują prawnicy, w polskim prawie obowiązuje domniemanie ważności wyboru Prezydenta RP. Sąd Najwyższy może potwierdzić to domniemanie bądź też, co mało prawdopodobne biorąc pod uwagę ujawnioną dotychczas skalę nieprawidłowości w komisjach, orzec o nieważności wyboru prezydenta.