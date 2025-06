Co dalej z Centrum Lemkina?

Centrum na pewno będzie działało do 30 czerwca tego roku, a potem o jego losie zdecyduje minister kultury Hanna Wróblewska. Zdaniem przedstawicieli resortu istnieją bowiem wątpliwości co do zgodności z prawem powołania i funkcjonowania od 2022 roku Centrum Lemkina. Chodzi o to, że z ustawy o Instytucie Pileckiego wynika, że bada on systemy totalitarne XX wieku, a zbrodnie rosyjskie mają miejsce w XXI wieku.

Ustaliliśmy, że został przygotowany projekt nowelizacji ustawy mający zmienić ten zapis. Trafił on już do resortu kultury. Na razie nie wiadomo, co dalej stanie się z tą nowelą. – Instytucja nie zawiesza działalności, wręcz przeciwnie, nadal zajmuje się opracowywaniem świadectw i ich anonimizacją – zapewnił nas prof. Wiszewski.

Instytut Pileckiego współpracuje z ukraińskimi organizacjami. Zapytaliśmy, czy ma w planach tworzenie oddziału w Kijowie? – To trudny temat. Trwa wojna, więc trudno byłoby wysyłać tam naszych pracowników. Ale są różne propozycje – dodał prof. Przemysław Wiszewski.