Unia Europejska miała być tym połączeniem, który zapewni kontynentowi pokojową i stabilną współpracę narodów. Jednak współczesna Europa staje dziś przed nowymi wyzwaniami, takimi jak presja migracyjna, zagrożenia hybrydowe czy rosnąca rywalizacja globalnych mocarstw.

Dlatego coraz częściej powraca pytanie o granice integracji oraz suwerenność państw członkowskich. Jaka forma polityczna i dla jakiej Unii jest właściwa – luźna konfederacja, strefa wolnego handlu, federacja czy scentralizowane superpaństwo? Czy historia Europy Środkowo-Wschodniej, a w szczególności unii polsko-litewskiej, Rzeczypospolitej Obojga Narodów może być jakimś drogowskazem? Jak na procesy unijne wpłynie sytuacja geopolityczna w regionie?

Udział w panelu „Od Europy Ojczyzn do superpaństwa. Scenariusze dla Unii Europejskiej” zapowiedzieli: Yves Gernigon, przewodniczący, Europejska Partia Federalistyczna z Francji; Aldis Austers, ekspert, Łotewski Instytut Spraw Międzynarodowych; István Loránd Szakáli, dyrektor strategiczny, Fundacja Badań Ekonomicznych Oeconomus z Węgier; Domenico Ercoli, dziennikarz, Lanterna z Włoch; Przemysław Czarnek, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; oraz profesor Beata Piskorska, prorektor ds. studentów i umiędzynarodowienia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu rozpocznie się we wtorek 2 września w południe prezentacją raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2025, czyli najpełniejszego naukowego opracowania o stanie gospodarki w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Rejestracja na Forum otwarta będzie tylko do 27 sierpnia 2025 r.

Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl