Aktualizacja: 14.08.2025 00:35 Publikacja: 14.08.2025 00:00
Unia Europejska miała być tym połączeniem, który zapewni kontynentowi pokojową i stabilną współpracę narodów. Jednak współczesna Europa staje dziś przed nowymi wyzwaniami, takimi jak presja migracyjna, zagrożenia hybrydowe czy rosnąca rywalizacja globalnych mocarstw.
Dlatego coraz częściej powraca pytanie o granice integracji oraz suwerenność państw członkowskich. Jaka forma polityczna i dla jakiej Unii jest właściwa – luźna konfederacja, strefa wolnego handlu, federacja czy scentralizowane superpaństwo? Czy historia Europy Środkowo-Wschodniej, a w szczególności unii polsko-litewskiej, Rzeczypospolitej Obojga Narodów może być jakimś drogowskazem? Jak na procesy unijne wpłynie sytuacja geopolityczna w regionie?
Udział w panelu „Od Europy Ojczyzn do superpaństwa. Scenariusze dla Unii Europejskiej” zapowiedzieli: Yves Gernigon, przewodniczący, Europejska Partia Federalistyczna z Francji; Aldis Austers, ekspert, Łotewski Instytut Spraw Międzynarodowych; István Loránd Szakáli, dyrektor strategiczny, Fundacja Badań Ekonomicznych Oeconomus z Węgier; Domenico Ercoli, dziennikarz, Lanterna z Włoch; Przemysław Czarnek, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; oraz profesor Beata Piskorska, prorektor ds. studentów i umiędzynarodowienia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Forum Ekonomiczne w Karpaczu rozpocznie się we wtorek 2 września w południe prezentacją raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2025, czyli najpełniejszego naukowego opracowania o stanie gospodarki w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Rejestracja na Forum otwarta będzie tylko do 27 sierpnia 2025 r.
Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Unia Europejska miała być tym połączeniem, który zapewni kontynentowi pokojową i stabilną współpracę narodów. Jednak współczesna Europa staje dziś przed nowymi wyzwaniami, takimi jak presja migracyjna, zagrożenia hybrydowe czy rosnąca rywalizacja globalnych mocarstw.
Dlatego coraz częściej powraca pytanie o granice integracji oraz suwerenność państw członkowskich. Jaka forma polityczna i dla jakiej Unii jest właściwa – luźna konfederacja, strefa wolnego handlu, federacja czy scentralizowane superpaństwo? Czy historia Europy Środkowo-Wschodniej, a w szczególności unii polsko-litewskiej, Rzeczypospolitej Obojga Narodów może być jakimś drogowskazem? Jak na procesy unijne wpłynie sytuacja geopolityczna w regionie?
W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej temat dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej nab...
W 1/5 polskich gmin nie ma już apteki. W kilkuset kolejnych działa zaledwie jedna, co prowadzi do lokalnych mono...
Kongres Nowej Mobilności, czyli największe w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie poświęcone zrównoważonemu tr...
Choć na świecie nie brakuje prestiżowych imprez dotyczących branży zbrojeniowej, to właśnie Kielce od lat pozost...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas