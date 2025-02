Światowy Dzień Walki z Rakiem. „Mamy nieakceptowalnie niską zgłaszalność na badania”

Czytaj więcej Zdrowie Prace nad Krajową Siecią Onkologiczną na ostatniej prostej Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO) ma wystartować 1 kwietnia 2025 r. Resort zdrowia przygotowuje poprawki legislacyjne, które mają udrożnić ścieżkę pacjenta i umożliwić pełną współpracę szpitali na różnych poziomach sieci.

30 stycznia br. Fundacja Alivia przedstawiła raport „Doświadczenie choroby onkologicznej – perspektywa pacjentów 2025”, z którego wynika, że ponad jedna trzecia chorych czekała na rozpoczęcie leczenia co najmniej trzy miesiące od chwili otrzymania diagnozy, a czas w przypadku pacjentów onkologicznych jest kluczowy. Wprowadzane zmiany organizacyjne mają szansę zmienić te statystyki?

Jestem przekonana, że tak powinno być – temu właśnie służy Krajowa Sieć Onkologiczna. To nie jest system oparty na hierarchii czy narzucaniu schematów postępowania, ale na współpracy pomiędzy ośrodkami, co stanowi kluczowe założenie sieci. Nawet największy ośrodek, jakim jest Narodowy Instytut Onkologii, nie jest w stanie samodzielnie diagnozować i leczyć wszystkich pacjentów. Dlatego istotą sieci, a jednocześnie kluczową rolą koordynatora, jest sprawne zarządzanie procesem diagnostyczno-terapeutycznym. Celem jest zapewnienie pacjentowi leczenia jak najbliżej jego miejsca zamieszkania – w ośrodkach SOLO I (specjalistyczny ośrodek leczenia onkologicznego – red.) lub SOLO II – a jedynie w przypadku konieczności leczenia wysokospecjalistycznego kierowanie go do ośrodków SOLO III (do najbardziej wyspecjalizowanych placówek onkologicznych – red.). Oczywiście, zmiany nie nastąpią z dnia na dzień – jednak już teraz wypracowaliśmy dobre praktyki, a co najważniejsze, widzimy ogromne zaangażowanie zarówno wojewódzkich ośrodków monitorujących, jak i placówek SOLO I oraz SOLO II. Ośrodki dostrzegają potrzebę współpracy i włączają się w nią. Żadne rozporządzenie czy ustawa nie wymusi dobrych praktyk, jeśli nie będą one wynikały z rzeczywistej potrzeby i zaangażowania środowiska medycznego.

4 lutego Narodowy Instytut Onkologii prezentuje wersję „demo” portalu onkologicznego dla pacjentów. Czemu służyć ma ten portal i kiedy zostanie uruchomiony?

Portal będzie interaktywną platformą, skierowaną nie tylko do pacjentów, ale także do ich rodzin, lekarzy oraz osób zdrowych, które chcą zadbać o profilaktykę. Wstępnie planujemy jego uruchomienie podczas Tygodnia Walki z Rakiem w maju, jednak prace są już na zaawansowanym etapie. Obecnie przechodzimy do końcowej fazy konsultacji ze środowiskiem pacjenckim, ponieważ portal tworzony jest we współpracy z pacjentami. Zależy nam na tym, aby portal był jak najbardziej przyjazny i dostępny dla szerokiej grupy użytkowników. Uwzględniamy wszystkie zgłaszane sugestie, by odpowiadał na realne potrzeby pacjentów i ich bliskich. Za techniczną realizację projektu odpowiada Centrum e-Zdrowia, które dba o rozwój, funkcjonalność i dostępność strony.

Na portalu znajdą się kompleksowe informacje dotyczące profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów, a także przejrzyste ścieżki postępowania dla pacjentów – od momentu rozpoznania choroby, przez proces leczenia, aż po obserwację lub terapię wspomagającą. Jednym z naszych priorytetów było stworzenie intuicyjnej i nowoczesnej platformy, która ułatwi poruszanie się po dostępnych zasobach.