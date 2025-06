Pierwsza książka Czarnego napisana przez Andrzeja Stasiuka „Przez rzekę” sprzedała się bardzo dobrze. - Ku naszemu zdziwieniu, a jej powstanie kosztowało nas niewiele pieniędzy. Zawiozłam maszynopis do jedynej drukarni, o jakiej słyszałam - w Tuchowie. Adres znalazłam w księgarni, w regionalnych książkach. To była drukarnia w klasztorze redemptorystów. Był tam cudowny drukarz, ojciec Stańczyk, który właściwie nie chciał od nas żadnych pieniędzy. Pamiętam jak za nim biegłam korytarzem, wciskając mu pieniądze. Właściwie gdybym wtedy nie upomniała się, że mam zapłacić - nie wiem, czy on by w ogóle ogarnął tę sprawę - wspomina Sznajderman.

W przyszłym roku Wydawnictwo Czarne będzie obchodzić jubileusz trzydziestolecia. - Mamy stałą dużą grupę bardzo wiernych czytelników, którzy są z nami od początku, to jest niesamowite i ja sobie to bardzo cenię. Myślę, że to jest jeden z największych sukcesów naszego wydawnictwa. Ale oprócz tego dochodzą nam nowe grupy czytelników, bo program mamy w tej chwili zdywersyfikowany - dużo prozy zagranicznej, współczesne powieści, klasykę literacką, opowiadania amerykańskie, oczywiście prozę polską i non-fiction. Jeśli chodzi o mnie, piszę książkę od kilku lat i jakoś ona nie chce mi się skończyć, bo jestem zajęta wydawnictwem, a jest to książka poświęcona Żydom z Gorlic. Zależy mi bardzo na tej książce, bo o tych ludziach nic nie wiadomo, nikt o nich nigdy właśnie niczego nie powiedział. Andrzej Stasiuk też pisze książkę, jest to opowieść podróżna, zaczynająca się w Mongolii, ale to będzie inna książka niż można się spodziewać - mówi Monika Sznajderman.

