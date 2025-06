Wiceprzewodnicząca Polski 2050 przyznała, że wdrożenie tej decyzji będzie wymagało od kierowanego przez nią resortu funduszy i polityki regionalnej renegocjacji z KE wskaźników dla setek projektów. „Ale najważniejsze, że dzięki temu uda się zakończyć i sfinansować z KPO wiele ważnych dla Polski inwestycji!” – zaznaczyła.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Rząd dokonał rewizji KPO

W maju zakończyła się rewizja KPO, którą Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała w marcowej rozmowie z Michałem Kolanką. Jak tłumaczyła, należy jak najszybciej przesunąć część środków z KPO na Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, bo Polska potrzebuje dziś takich inwestycji w związku z sytuacją geopolityczną na świecie.

– Dokonujemy swoistej rewolucji w KPO jako pierwszy kraj członkowski, prekursorsko. Być może – mam nadzieję – inni pójdą za nami. Na razie my wytyczamy kierunki – powiedziała wtedy ministra funduszy. Jak dodała, Europa musi wziąć obronność w swoje ręce i zrobić to tak, żeby to jeszcze był impuls rozwojowy dla naszych gospodarek.

Rząd w ramach KPO utworzył Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności w wysokości 25 mld zł, który będzie mógł działać także po 2026 roku, oraz wzmocnił Państwową Inspekcję Pracy.