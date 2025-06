„Polityczne Michałki”: Tusk kupuje czas, ale co z jego przywództwem? Wojna na Bliskim Wschodzie a polska polityka

Rozmówcy omawiają także nadchodzącą nominację nowego rzecznika rządu – najpoważniejszym kandydatem jest aktualnie Adam Szłapka, lider Nowoczesnej i minister do spraw europejskich. - To krok we właściwym kierunku, ale jeśli rząd sądzi, że samo powołanie rzecznika coś załatwi, to się myli – uważa Michał Kolanko.

Geopolityka: Co po ataku Izraela na Iran?

W odcinku pojawia się również geopolityczny wątek: atak Izraela na Iran i możliwe reperkusje tego wydarzenia dla Polski i Europy. – To może przesunąć uwagę światowych liderów z Ukrainy na Bliski Wschód – podkreśla Kolanko. Co z konsekwencjami dla Polski? – To będzie znowu taki element potencjalnie zapalny w polskiej debacie publicznej – ostrzega Szułdrzyński.

W jego ocenie wydarzenia te mogą przywrócić geopolitykę do centrum polskiej polityki – tak jak było w kampanii prezydenckiej. – Izrael atakując Iran wraca do swojej ulubionej opowieści, „my tutaj, wyspa Zachodu w Azji, walczymy z islamskim fundamentalizmem” – mówi Szułdrzyński. Wskazuje na symboliczny moment. – Gdy w Sejmie trwała debata nad wotum zaufania, w Knesecie zaczęła się procedura rozwiązania parlamentu. Ale dziś nikt tam już nie podniesie ręki przeciwko premierowi Netanjahu, który przeprowadził najśmielszy dotąd atak Izraela na Iran – podsumowuje.