„Polski wniosek o płatność z KPO został właśnie pozytywnie zaopiniowany przez wiceministrów finansów UE (Komitet EFC)” – poinformował w poniedziałek, 25 listopada, wieczorem na portalu X wiceminister finansów Paweł Karbownik.

Wiceminister finansów Paweł Karbownik: 40 mld zł z KPO wpłynie do Polski w grudniu

Jak dodał Karbownik we wpisie, trwają obecnie ostatnie procedury, dzięki którym w najbliższych tygodniach do Polski trafi 9,4 mld euro, a więc około 40 mld zł. Karbownik zdradził, że ten potężny przelew z Unii Europejskiej wpłynie do nas w okolicach 13 grudnia.

Więcej informacji wkrótce