Nie będzie wartości dodanej

– Zasadniczo to jest ruch w bardzo dobrym kierunku, bo od dłuższego czasu zabiegaliśmy, żeby środki europejskie mogły wesprzeć przemysł obronny. Ale ta propozycja będzie miała wtedy wartość dodaną, jeśli powstanie zapowiadany Europejski Fundusz Obronny z nowymi pieniędzmi – mówi „Rzeczpospolitej” Krzysztof Hetman, eurodeputowany PSL, były minister rozwoju i technologii. Według niego w takim modelu EFO powinien był włączony w architekturę polityki spójności i on finansowałby czystą produkcję zbrojeniową, a z pozostałych, tradycyjnych funduszy polityki spójności, byłyby finansowane inwestycje uzupełniające o podwójnym przeznaczeniu.

Tymczasem KE proponuje tylko ten drugi filar, czyli mówi tylko o polityce spójności, bez żadnych konkretów dotyczących Europejskiego Funduszu Obronnego. W takiej formie ten pomysł jest niebezpieczny. – Jeśli KE chce tylko, żeby polityka spójności finansowała szeroko rozumianą politykę obronną, to wiele państw zamiast finansować ze swojego budżetu wydatki obronne, będzie je zastępować środkami unijnymi. I nie będzie zamierzonego efektu w postaci dodatkowych inwestycji – uważa Hetman. Nastąpi tylko wyparcie pieniędzy krajowych przez fundusze unijne, ale potencjał obronny UE nie ulegnie wzmocnieniu. Stracą natomiast regiony, bo zamiast finansowania inwestycji rozwojowych środki unijne pójdą na obronność.

Czytaj więcej Biznes Wygrana Donalda Trumpa. Amerykańska zbrojeniówka zaciera ręce… jeszcze mocniej W czasie swojej pierwszej kadencji prezydent Donald Trump mocno, często bezpośrednio w rozmowach z przywódcami innych krajów, promował sprzedaż amerykańskiego uzbrojenia na świecie. Teraz może być podobnie.

Fundusze już zakontraktowane

Pomysłowi towarzyszy też argumentacja, że fundusze z polityki spójności są słabo wykorzystywane. Do tej pory wydano tylko 5 proc. kwoty na lata 2021–2027. Hetman uważa ten argument za manipulację. – Polityka spójności zawsze rusza z opóźnieniem. Do tego tym razem państwa najpierw wydawały pieniądze z funduszu odbudowy gospodarki po pandemii (czyli KPO – red.), bo one mają krótszy okres wykorzystania – mówi europoseł. Nie znaczy to jednak, że pozostałe pieniądze są niewykorzystywane. W większości są już one zakontraktowane i przyszli beneficjenci przygotowują inwestycje.

Pomysł KE jest kolejnym dowodem na zmianę myślenia w Komisji Europejskiej: tendencję do ograbiania regionów z unijnych funduszy i centralizację polityki spójności. O tym pomyśle, którego potwierdzeniem był opisywany przez „Rzeczpospolitą” wewnętrzny dokument KE, wiele się teraz dyskutuje. Piotr Serafin, polski kandydat na komisarza UE ds. budżetu, był o to pytany kilkakrotnie w czasie swojego przesłuchania w Parlamencie Europejskim 7 listopada. Serafin przekonywał, że opowiada się za centralną rolą regionów w polityce spójności. Ale o szczegółach nie chciał mówić. Najnowsza propozycja KE pokazuje, że cały pomysł na budżet sprowadza się do wydawania tych samych pieniędzy na coraz większą liczbę unijnych celów.