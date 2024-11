Horizon4Poland ’24 - fundusze europejskie na polskie projekty B+R!

W środę oraz czwartek 13 i 14 listopada br. w Hotelu Novotel Warszawa Airport odbyła się trzecia edycja konferencji pt. Horizon4Poland. Konferencję organizowały Branżowe Punkty Kontaktowe Sieci Badawczej Łukasiewicz, które wspierają przedsiębiorców i naukowców w ubieganiu się o unijne środki na badania i innowacje w ramach programu ramowego Horyzont Europa. Tegoroczne motto konferencji brzmiało: „Polish Presidency on the Horizon”, nawiązując do zbliżającego się objęcia przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.