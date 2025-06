Dziesiątka firm nagrodzonych podczas UK-Poland Business Awards

1. Polski Inwestor Roku – InPost Group; za inwestycje we Wielkiej Brytanii o łącznej wartości 1 mld funtów do 2029 roku, rozwój infrastruktury logistycznej, utworzenie do 12 tys. miejsc pracy i szybki wzrost wolumenu dostaw.

2. Brytyjski Inwestor Roku – Reckitt; za inwestycje w Polsce przekraczające 305 mln funtów od 2018 roku, rozbudowę zakładu w Nowym Dworze Mazowieckim, tworzenie miejsc pracy i wzrost eksportu oraz działalności badawczo-rozwojowej.

3. Nagroda za współpracę brytyjsko-polską – PGZ, MBDA UK, Babcock, Thales UK; za strategiczne partnerstwa w projektach Narew i Miecznik – kamień milowy we współpracy obronnej, transferze technologii i rozwoju przemysłu.

4. Zdobywanie klientów w Polsce – Castorama Polska (Kingfisher plc); za osiągnięcie pozycji lidera rynku w polskim sektorze handlu detalicznego DIY, rozwinięcie sieci 107 sklepów i osiągnięcie statusu największego brytyjskiego pracodawcy w sektorze prywatnym w Polsce.

5. Zdobywanie klientów we Wielkiej Brytanii – Tele-Fonika Kable; za udaną integrację z brytyjskim łańcuchem dostaw energii morskiej, przejęcie JDR Cable Systems i budowę fabryki kabli podmorskich o wartości 130 milionów funtów.

6. Mistrz badań i rozwoju – GSK; za ponad 20 lat inwestycji w badania i rozwój w Polsce oraz znaczący wkład polskiego zespołu firmy w rozwój przełomowych szczepionek i terapii.